Jeux Olympiques 2024 : La cérémonie d’ouverture sur la Seine

10 500 athlètes sur 160 bateaux

Ce sera une grande première dans l’histoire des Jeux Olympiques ! Le 26 juillet 2024, la cérémonie d’ouverture des JO de Paris ne se déroulera pas au Stade de France, mais sur la Seine ! Cela fait des mois et des mois que le Comité d’organisation, dirigé par Tony Estanguet, se penche sur la faisabilité d’un tel événement, et ce lundi, le projet a été officiellement dévoilé. Au moins 600 000 spectateurs (mais aussi environ 120 chefs d'Etat) sont attendus pour cette immense cérémonie qui devrait durer 3h15 au total, et qui sera retransmise par 80 écrans géants tout au long du fleuve., et s'il faudra payer un billet d'entrée pour les quais bas, le spectacle sera gratuit depuis les quais hauts.Le clou du spectacle sera bien sûr le défilé des 10 500 athlètes, et ils seront regroupés sur 160 bateaux pour voguer sur la Seine et rejoindre le Trocadéro, où sera placée la tribune officielle et où se conclura la cérémonie.Le clip de présentation dévoilé par le comité d'organisation donne en tout cas déjà envie d'y être. En espérant que la réalité soit à la hauteur du projet (on se souvient du défilé des géants avant la Coupe du Monde 1998, qui avait été très moqué) et que la météo ne vienne pas tout gâcher...Crédit photo : Paris 2024 / Florian Hulleu