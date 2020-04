Jeux de Tokyo : On connait les nouvelles dates !

Le Comité international olympique n’aura finalement pas mis beaucoup de temps à trouver une nouvelle date pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Six jours après l’annonce du report des JO 2020 à 2021 pour cause de pandémie de coronavirus, le CIO a décidé que la prochaine édition des Jeux d’été se déroulerait du vendredi 23 juillet au dimanche 8 août 2021, soit aux mêmes dates que s’ils avaient pu se dérouler cette année (24 juillet – 9 août).

La natation et l'athlétisme vont s'adapter



Les organisateurs ont choisi la solution la plus logique, avec des JO qui tomberont pendant l'intersaison des sports collectifs, et les 33 Fédérations sportives présentes au programme olympique pourront calquer leur calendrier 2021 sur celui qui était prévu en 2020. Bien sûr, ce report à l’été 2021 va nécessiter quelques ajustements, comme pour les Fédérations d’athlétisme et de natation, les deux plus gros sports olympiques, qui devaient organiser leurs championnats du monde l’été prochain : à Fukuoka au Japon du 16 juillet au 1er août pour la natation et à Eugene aux Etats-Unis du 6 au 15 août pour l’athlétisme. Mais World Athletics a déjà fait savoir qu'elle travaillait avec les organisateurs des Mondiaux pour trouver de nouvelles dates en 2022 (une année en principe consacrée aux compétitions continentales). La FINA devrait prendre le même chemin.

Bach n'avait pas écarté l'idée du printemps



En annonçant le report des JO, le CIO avait annoncé qu’ils se dérouleraient « après 2020 et au plus tard à l’été 2021 ». Cela permettait donc d’organiser les Jeux Olympiques entre mars et septembre, si l’on considère que les mois d’hiver sont inenvisageables. Le président du CIO Thomas Bach avait d’ailleurs déclaré qu’organiser les JO au printemps était une solution envisagée. Cela aurait notamment permis d’avoir de meilleures conditions climatiques, car les températures estivales au Japon peuvent être très élevées (le marathon et la marche doivent d’ailleurs se dérouler dans le nord du pays). Mais les problèmes de calendrier ont fait prendre cette décision logique au CIO : organiser les Jeux d’été en juillet-août. Rappelons que même s’ils se déroulent en 2021, les JO de Tokyo seront toujours nommés « JO 2020 » et que les athlètes qui étaient déjà qualifiés pour cet été le seront encore l’été prochain.