🔥The Olympic Torch Relay for #Beijing2022 has begun! 🔥

The flame will now travel across three cities on its way to the opening ceremony in the Bird’s Nest on February 4.#StrongerTogether pic.twitter.com/RTNWzFkszt



— Olympics (@Olympics) February 2, 2022

Pékin, les sites olympiques et quelques monuments au programme

Malgré tout, la flamme olympique va sillonner la Chine sur un temps réduit. Allumée à Olympie en octobre dernier, cette dernière a débuté ce mercredi un court relais qui la mènera au Stade National de Pékin, le fameux « Nid d’Oiseau », qui accueillera ce vendredi la cérémonie d’ouverture des Jeux d’hiver, près de quatorze ans après avoir été la scène de celles des Jeux d’été. Selon la presse locale, l’un des premiers relayeurs a été l’ancien patineur de vitesse Luo Zhihuan. Un choix éminemment symbolique puisque ce dernier a été le tout premier champion du monde dans une discipline d’hiver sous les couleurs de la Chine en 1963. A ses côtés, on a pu retrouver l’astronaute Jing Haipeng mais également Ye Peijian, un concepteur de satellites. Au total près de 1000 relayeurs vont participer à relais de la flamme olympique très ramassé en termes de temps et de parcours.En effet, alors que la flamme olympique a souvent fait un tour du monde ou, tout du moins, un large tour du pays d’accueil des Jeux, les autorités chinoises ont décidé de tout réduire au minimum. Si la flamme va sillonner les rues de Pékin, elle rejoindra également Zhangjiakou, qui accueillera l’ensemble des épreuves de ski nordique (ski de fond, saut à skis, combiné nordique et biathlon) mais également le snowboard et le ski acrobatique. Un passage par le Palais d’Eté de Pékin mais également la Grande Muraille sont également prévus. Toutefois, les autorités chinoises ont appelés la population à ne pas se masser au bord de la route durant ce relais et de suivre l’événement par internet afin de limiter les risques de propagation du coronavirus alors que le gouvernement chinois a une politique très stricte en la matière, qui a poussé le comité d’organisation à établir une « bulle sanitaire » très drastique autour des compétitions.