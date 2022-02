La Finlande au sommet du Mont Olympe



La Finlande 🇫🇮 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐥'𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨𝐢𝐫𝐞 du hockey sur glace ! 🙌 En renversant la Russie (2-1), les Finlandais remportent leur première médaille d'or dans un tournoi olympique ! #Beijing2022 pic.twitter.com/unEqKIaMLv

— Eurosport France (@Eurosport_FR) February 20, 2022

JEUX D'HIVER 2022 - HOCKEY SUR GLACE

Pékin (Chine) du 4 au 20 février

FINALE

Dimanche 20 février

PETITE FINALE

Samedi 19 février

DEMI-FINALES

Vendredi 18 février

QUARTS DE FINALE

Mercredi 16 février

Une victoire pour l'histoire ! Après avoir déjà glané plusieurs médailles olympiques (deux en argent et quatre en bronze),Sur la glace de Pékin, les choses avaient pourtant mal commencé pour le sélectionneur Jukka Jalonen et ses joueurs. En effet, sur une supériorité numérique, c'est l'attaquant russe Mikhail Grigorenko qui a ouvert le score lors du premier tiers-temps (8eme). Menés, les Finlandais n'ont cependant pas craqué et ont fini par revenir lors de la deuxième période. Auteur de son premier but lors de ce tournoi olympique, le défenseur Ville Pokka a remis les deux équipes à égalité (1-1, 24eme). Derrière, lors du troisième et dernier tiers-temps, suite à une mauvaise relance du gardien russe Ivan Fedotov,Pour la première fois devant au tableau d'affichage, la Finlande a ensuite tenu bon pour conserver son maigre avantage.Dans les dernières minutes, l'attaquant Anton Slepyshev s'est une dernière fois illustré avec un très bon retour défensif, qui a permis à son équipe de continuer d'y croire. Sur la dernière possession en leur faveur, les joueurs du sélectionneur Alexei Zhamnov n'ont pas pu inquiéter la Finlande, qui pouvait alors exulter. Victorieux à trois reprises des Championnats du monde (en 1995, 2011 et 2019), ces derniers ont alors signé l'une des plus belles victoires de leur histoire en remportant l'or olympique en hockey sur glace. Pour rappel, samedi,- Russie : 2-1Suède -: 0-4- Slovaquie : 2-0- Suède : 2-1 (tab)Etats-Unis -: 2-3 (tab)- Danemark : 3-1- Suisse : 5-1- Canada : 2-0