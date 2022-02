Hockey sur glace (F) : Le Canada prend sa revanche sur les Etats-Unis et remporte son cinquième titre

Les Etats-Unis sont revenus trop tard



JEUX D'HIVER 2022

Pékin (Chine) du 4 au 20 février (en heure française)

PETITE FINALE

Mercredi 16 février 2022

FINALE

Jeudi 17 février 2022

Battu 3-2 après tirs au but par les Etats-Unis en finale du tournoi de hockey sur glace féminin en 2018, le Canada a pris sa revanche en s'imposant... 3-2 en finale du tournoi olympique de Pékin. Les joueuses à la feuille d'érable récupèrent ainsi leur bien, elles qui avaient été sacrées en 2002, 2006, 2010 et 2014 (les Etats-Unis avaient remporté le tout premier titre du hockey féminin, en 1998)Les Canadiennes et les Américaines, vraiment au-dessus de la concurrence, avaient ensuite vécu des quarts et des demies tranquilles, et se retrouvaient donc ce jeudi pour la grande finale, au lendemain de la petite finale remportée 4-0 par la Finlande contre la Suisse.A la fin du premier tiers, le score était de 2-0 en faveur du Canada, après un but de Sarah Nurse, qui a dévié en se retournant un tir de Claire Thompson (8eme) puis un but de Marie-Philip Poulin sur un tir de loin (16eme). Les Canadiennes ont enfoncé le clou à la demi-heure de jeu, sur un contre, grâce à Marie-Philip Poulin, une nouvelle fois, qui a récupéré un palet dévié par la gardienne et a marqué dans un angle étroit. Les Américaines ont réagi à quatre minutes de la fin du deuxième tiers par Hilary Knight en infériorité numérique (3-1, 37eme), qui a repris son propre tir repoussé.Le Canada, qui a survolé le tournoi, redevient donc champion olympique, même s'il n'a pas survolé la finale (18 arrêts pour la gardienne américaine, 38 pour la gardienne canadienne), et c'est une quatrième médaille d'or pour le pays dans ces JO.Suisse -: 0-4- Etats-Unis : 3-2