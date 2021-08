Handball (H) : Qualification facile des Bleus pour les demi-finales

🇫🇷 42 ⚡ 28 🇧🇭

Des Bleus sérieux peuvent apercevoir le podium

JEUX D'ETE DE TOKYO / HANDBALL (H)

Du 24 juillet au 7 août 2021 (programme en heure française)

QUARTS DE FINALE

Mardi 3 août

France

Après Pékin, Londres et Rio, les Bleus sont en demi-finale à Tokyo ! Opposés à une équipe de Bahreïn novice à un tel niveau de la compétition, les joueurs de Guillaume Gille ont effectué une prestation de très haut niveau pour s'assurer une quatrième demi-finale olympique consécutive et être à une victoire de ramener du Japon une médaille. Toutefois, pendant les 20 premières minutes, ça n'a pas été un match aussi évident que ça pour l'équipe de France. Si Nikola Karabatic (2 buts sur 3 tirs) a donné le « la » du match, les Bahreïniens se sont accrochés, notamment grâce à Husain Alsayyad (5 buts sur 13 tirs). Durant cette première phase de match, l'écart a oscillé entre un et trois buts mais toujours en faveur d'une équipe de France qui n'aura jamais été menée au score et aura toujours mené, mis à part l'égalisation de Bahreïn dans les premiers instants de la rencontre. Mais, dans les dix dernières minutes avant la pause, les Bleus ont mis un grand coup d'accélérateur pour se faciliter grandement ce quart de finale qui était dès le départ déséquilibré.Grâce à Romain Lagarde (1 but sur 1 tir) pour son premier match dans ces Jeux Olympiques, Nedim Remili (4 buts sur 5 tirs) ou encore Dika Mem (5 buts sur 6 tirs), mais également Vincent Gérard dans le but (3 arrêts à 19% d'efficacité), les Tricolores ont infligé à leurs adversaires un 8-2 en un peu plus de huit minutes. Une série qui leur a permis de retrouver leur vestiaire avec une marge de sept buts. A l'orgueil, les Bahreïniens ont démarré fort le deuxième acte de ce quart de finale. Ali Merza Ali (4 buts sur 6 tirs) puis Mohamed Ahmed (4 buts sur 7 tirs) ont ramené leur équipe à cinq longueurs avant de perdre le fil de la rencontre. En l'espace de quasiment un quart d'heure, ils n'ont pu inscrire que deux buts à Yann Genty (5 arrêts à 28% d'efficacité) quand les coéquipiers d'un Kentin Mahé encore en grande forme (9 buts sur 10 tirs), avec l'entrée en jeu percutante de Valentin Porte (3 buts sur 3 tirs), ont inscrit la bagatelle de douze réalisations. L'écart s'est alors envolé pour atteindre seize longueurs avec six minutes encore à jouer. La qualification en poche, les Tricolores ont levé le pied mais s'imposent de quatorze buts (42-28).