Handball (H) : Deuxième victoire en deux matchs pour les Bleus

Les Bleus continuent leur chemin dans le tournoi olympique de handball masculin. Après une entame victorieuse face à l’Argentine, les joueurs de Guillaume Gille sont venus à bout du Brésil de très bonne heure à Tokyo. Les Tricolores ont démarré fort avec Luc Abalo (2 buts sur 2 tirs) et le capitaine Michaël Guigou (4 buts sur 4 tirs) qui ont mis leur équipe sur de bons rails. Toutefois, les Brésiliens se sont accrochés pour revenir à hauteur au bout de sept minutes mais sans prendre l’avantage au score. La réponse française a été trois buts consécutifs signés Dika Mem (3 buts sur 3 tirs), Michaël Guigou et Ludovic Fabregas (3 buts sur 4 tirs). Un matelas que les Bleus ont fait fructifier avant un trou d’air en toute fin de première mi-temps, avec des pertes de balles notamment pour Nikola Karabatic (4 buts sur 4 tirs) qui a permis aux Brésiliens de revenir à une seule longueur avec cinq minutes à jouer avant la pause.

Les Bleus n’ont quasiment pas tremblé

Un dernier coup de reins tricolore a permis aux coéquipiers de Vincent Gérard (6 arrêts à 30% d’efficacité) de rejoindre les vestiaires avec trois longueurs d’avance. Dès l’entame du deuxième acte, les joueurs de Guillaume Gille ont poursuivi leur marche en avant dans cette rencontre. Maintenant un écart aux environs de cinq longueurs, les Bleus ont mis un grand coup d’accélérateur à 20 minutes du terme du match avec quatre buts consécutifs sous la houlette d’Hugo Descat (3 buts sur 3 tirs) pour prendre huit longueurs d’avance et s’offrir une fin de match relativement tranquille. Face à des Brésiliens qui ont poussé jusqu’au coup de sifflet final, les Bleus ont maintenu leur ascendant, notamment grâce à Yann Genty (7 arrêts à 32% d’efficacité) pour aller chercher une deuxième victoire en autant de rencontres sur le parquet du Stade National de Yoyogi. C’est finalement avec cinq longueurs d’avance que les Tricolores s’imposent (29-34) et se maintiennent en tête du Groupe A du tournoi olympique de handball masculin.



JEUX D'ETE / HANDBALL (H)

Du 24 juillet au 7 août 2021 (programme en heure française)



PHASE DE GROUPES

Groupe A

1- France 4 points

2- Norvège 2

3- Espagne 2

4- Allemagne 0

5- Argentine 0

6- Brésil 0



Lundi 26 juillet

Brésil – France : 29-34

4h00 : Argentine – Allemagne

9h15 : Espagne – Norvège