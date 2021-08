Handball (F) : Une victoire qui rassure Krumbholz et Darleux

Les Bleues n’ont manqué la dernière marche. Dos au mur après trois matchs sans victoire, les joueuses d’Olivier Krumbholz ont réalisé une performance aboutie pour prendre le meilleur sur le Brésil (29-22) et s’assurer d’un billet pour les quarts de finale. Une prestation collective qui a été du goût du sélectionneur national. « Je pense qu’on a eu une bonne qualité de jeu. On a bien défendu, on a retrouvé nos gardiennes de but à un niveau très haut, voire exceptionnel par moments. Ça fait du bien, a confié Olivier Krumbholz au micro de France Télévisions. On a été à la fois entreprenants et rigoureux avec de tout, de la défense et de l’attaque, avec cette nécessité de discipline, notamment dans le jeu d’attaque pour pouvoir se mettre en ordre. Je suis très heureux. » Aux yeux du patron des Bleues, cette victoire est « de bon augure pour la suite », avec ses joueuses qui sont « orties de l’ornière, du piège de cette poule » très relevée.

Darleux : « On s’est dit ce qu’on avait à se dire »

Olivier Krumbholz compte désormais sur ses joueuses pour « pouvoir totalement se lâcher sur le quart de finale ». Une rencontre face au Brésil qui a notamment vu Cléopâtre Darleux écœurer les attaquants brésiliennes avec neuf arrêts et 45% d’efficacité. « Ça me fait vraiment du bien d’avoir fait une bonne performance car, depuis le début, c’était un peu dur », a confié la gardienne tricolore pour qui « la compétition démarre » avec cette qualification pour les quarts de finale. Un match face au Brésil qui a été précédé par des discussions à l’intérieur du groupe. « On s’est dit ce qu’on avait à se dire avec honnêteté, entre nous, a ajouté Cléopâtre Darleux au micro de France Télévisions. On est un vrai groupe, on a envie d’aller très loin. » Cette dernière a précisé sa pensée, mettant en avant « tout le travail technique et tactique qu’on a fait toutes ensemble, qu’on a peut-être un peu moins fait précédemment ». A ses yeux, les Bleues se sont « donné les moyens » et comptent bien aller au bout.