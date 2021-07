Handball (F): Une victoire pour commencer pour les Bleues

Un début sérieux. Lancée à la conquête de l’or olympique, l’équipe de France féminine de handball a démarré son tournoi olympique avec une victoire, ce dimanche à Tokyo, face à la Hongrie (30-29). Un succès logique pour les filles d’Olivier Krumbholz, qui ont à coeur de réussir la meilleure phase de groupe possible, face à la concurrence corsée de la Russie, du Brésil, de l’Espagne et de la Suède. Avec cette victoire, les Bleues prennent la tête du classement en compagnie des Suédoises, qui ont dominé une Espagne amorphe (24-31), tandis que Russes et Brésiliennes n’ont pas réussi à se départager (24-24).



De leur côté, les Tricolores ont entamé le match pied au plancher (4-0, 6e). Un démarrage trompeur, puisque les Hongroises recollent dans la foulée (4-4, 9e), pour mieux annoncer le combat que les coéquipières d’Amandine Leynaud (7 arrêts à 39% sur le premier acte) allaient devoir mener (10-10, 23e). Agressives en défense et efficaces sur montée de balle, les Bleues font finalement la différence juste avant la pause (15-12, 30e), pour prendre un avantage de trois longueurs avant le retour aux vestiaires.

Et maintenant l'Espagne

Une avance que Grâce Zaadi (10 buts) et sa troupe vont ensuite gérer tout au long du deuxième acte, bien aidés par une défense très active, pour mieux se procurer des buts « faciles » en contre-attaque (25-22, 44e). Alors que le sélectionneur a pu faire tourner son effectif, il s’inquiétera seulement de la soudaine baisse de tension en fin de match (29-28, 59e), qui lui aura fait vivre un final un peu plus stressant que prévu. De quoi garder toute la vigilance avant la prochaine rencontre, prévue mardi face à l’Espagne (14h30).

JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO / HANDBALL (F)

Du 25 juillet au 8 août 2021 (programme en heure française)

PHASE DE GROUPES

Dimanche 25 juillet

France : 29-30

Mardi 27 juillet

France

