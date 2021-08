Handball (F) : Les Bleues écrasent les Pays-Bas et se hissent elles aussi dans le dernier carré !

Ce que sont en train de réaliser nos équipes de sport collectif dans ces Jeux de Tokyo est tout simplement exceptionnel ! Comme ses homologues masculins, et à l'instar également des Bleus du volley et du basket, également qualifiés pour les demi-finales de ces JO qui pourraient faire date dans l'histoire du sport français, l'équipe de France féminine de handball poursuit elle aussi la fête. Bourreaux des Pays-Bas (32-22) du sélectionneur français Emmanuel Mayonnade, qui font partie pourtant des meilleures équipes du moment sur la planète, les joueuses d'Olivier Krumbholz ont offert une nouvelle démonstration pour rejoindre la Suède en demi-finales, cinq ans après ces Jeux de Rio que les Françaises avaient quittés avec la médaille d'argent autour du cou. Cette fois, elles rêvent d'or, et même si les Suédoises pourraient poser beaucoup de problèmes à nos représentantes aux portes d'une nouvelle finale tant elles paraissent intouchables actuellement, Grace Zaadi et ses coéquipiers semblent parfaitement armées pour que personne ne leur barre la route cette fois.

Leynaud sur un nuage !



La leçon donnée mercredi aux championnes du monde en titre en atteste. Particulièrement impressionnantes défensivement autour d'une Amandine Leynaud encore éblouissante dans sa cage (22 arrêts sur 43 tirs), tout spécialement en début de rencontre (sept arrêts pendant les dix premières minutes), alors que l'emblématique "Doudou" sait que chacune de ses sorties peut signifier ses adieux, les Bleues ont rendu une copie parfaite face à des Néerlandaises très vite décramponnées. Encore nettement devant à la pause (19-11), Laura Flippes, meilleure marqueuse de ce quart de finale avec 6 buts, et les Tricolores ont poursuivi leur récital jusqu'au bout pour reléguer au buzzer leurs victimes du jour à dix buts, comme elles l'avaient déjà fait dans le premier quart d'heure. Vertigineux !







JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO / HANDBALL (F)

Du 25 juillet au 8 août 2021 (programme en heure française)



QUARTS DE FINALE

Mercredi 4 août

Norvège - Hongrie : 26-22

Monténégro - Russie : 26-32

Suède - Corée du Sud : 39-30

France - Pays-Bas : 32-22



DEMI-FINALES

Vendredi 6 août (à 10h00 et 14h00)

Norvège - Russie

France - Suède