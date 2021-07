Gymnastique : Michelle Obama a soutenu Biles

the outpouring love & support I’ve received has made me realize I’m more than my accomplishments and gymnastics which I never truly believed before. 🤍

— Simone Biles (@Simone_Biles) July 29, 2021



Am I good enough? Yes, I am. The mantra I practice daily. @Simone_Biles, we are proud of you and we are rooting for you. Congratulations on the the silver medal, Team @USA! 🎊

— Michelle Obama (@MichelleObama) July 28, 2021

Au lendemain de l'annonce par sa fédération de son retrait du concours général individuel, Simone Biles a posté un message de remerciement sur son compte Twitter. Fragilisée sur le plan mental en raison notamment d'une pression énorme, Simone Biles a reçu une vague immense de soutien via les réseaux sociaux. "L'élan d'amour et de soutien que je reçois m'a permis de réaliser que je représente plus que mes résultats et ma gymnastique, ce que je n'aurai vraiment jamais pensé" a communiqué la gymnaste américaine sur Twitter.Plusieurs personnalités notables ont salué la sextuple championne olympique. A commencer par ses partenaires à Rio avec qui elle a remporté le titre olympique par équipes en 2016: Alexandra Raisman et Laurie Hernandez. D'autres sportifs tels qu'Adam Rippon également, un patineur américain médaillé de bronze en 2018 aux Jeux d'hiver à Pyeongchang. Mais le message qui interpelle le plus est celui de l'ex Première dame des Etats-Unis, Michelle Obama. Cette dernière avait reçu en compagnie de son mari et ex-Président, Barack Obama, la délégation olympique américaine après les Jeux de Rio en 2016."Suis-je assez bonne ? Oui je le suis. Mon leitmotiv quotidien" a rédigé Michelle Obama sur son compte Twitter avant de poursuivre en nommant Simone Biles: "Nous sommes fiers de toi et nous sommes à tes côtés. Félicitations pour la médaille d'argent Team USA." L'ancienne pensionnaire de la Maison Blanche fait allusion à la performance collective des gymnastes américaines dans le concours par équipes. Ces marques de soutien suffiront-elles à apaiser le mal qui ronge Simone Biles ? La championne n'est toujours pas certaine de participer aux finales individuelles de la semaine prochaine.