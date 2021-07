Gymnastique (F) : Lee sacrée au concours général, les Françaises en dehors du Top 10

Jeux olympiques - Finale du concours général GAF



Mélanie De Jesus Dos Santos termine 11e et Carolann Héduit 12e 💙🤍❤️👏#Tokyo2020 pic.twitter.com/iO2rwfS2Zw

— Fédération Française de Gymnastique (@ffgymnastique) July 29, 2021

de Jesus dos Santos et Héduit hors du Top 10

Une Américaine peut toujours en cacher une autre en gymnastique ! Alors que Simone Biles, tenante du titre, a déclaré forfait "afin de se concentrer sur sa santé mentale" pour le concours général individuel, c'est sa compatriote Sunisa Lee qui a triomphé ce jeudi à Ariake ! La native du Minnesota, âgée de 18 ans, a remporté le premier titre olympique de sa carrière, après avoir décroché la médaille d'argent par équipes mardi. Avec un total de 57,433, elle a devancé la Brésilienne Rebeca Andrade (57,298) et la Russe Angelina Melnikova (57,199).Rebeca Andrade (22 ans), qui avait terminé onzième à Rio et n'avait jamais remporté de médaille mondiale, s'offre quant à elle une magnifique médaille d'argent, grâce notamment à son 15,3 au saut de cheval. Angelina Melnikova (21 ans), médaillée de bronze au sol aux Mondiaux 2019, monte quant à elle sur la troisième marche du podium, grâce notamment à son 14,9 aux barre asymétriques.Quant aux Françaises, jamais médaillées dans cette épreuve dans toute l'histoire olympique, elles n'ont pas réussi à terminer dans le Top 10. Mélanie de Jesus dos Santos (21 ans), la meilleure gymnaste tricolore, a fini onzième, avec 53,698 points (14,336 au saut de cheval, 13,833 aux barres asymétriques, 12,166 à la poutre et 13,333 au sol) alors que Carolann Héduit (17ans) a fini juste derrière, avec 53,565 points (14,400 au saut de cheval, 13,566 aux barres asymétriques, 12,566 à la poutre et 13,033 au sol).A moins que Meéanie de Jesus dos Santos, première remplaçante aux barres asymétriques, ne bénéficie d'un éventuel forfait. De Simone Biles par exemple...