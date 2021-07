Golf : Straka leader, Rozner 12eme, Langasque 20eme

Rozner et Langasque pas trop loin



🏌️ L'Autrichien Sepp Straka est en tête après le 1er tour (-8). Antoine Rozner est 12e (-3) et Romain Langasque 20e à -2 avec McIlroy, Morikawa et Matsuyama, après un solide birdie au 18 #Tokyo2020 #JeuxOlympiques



JO DE TOKYO / GOLF

Classement à l'issue du premier tour (par 71) - Jeudi 29 juillet 2021

Antoine Rozner (FRA) 68

Romain Langasque (FRA) 69

C'est parti pour le tournoi de golf olympique, dont c'est la deuxième édition après son arrivée au programme à Rio en 2016. En l'absence du tenant du titre Justin Rose, mais aussi de nombreux cadors, qui n'ont pas souhaité se rendre à Tokyo ou ont déclaré forfait à la dernière minute comme Bryson DeChambeau et Jon Rahm, positifs au covid-19, le tournoi est plus ouvert que jamais.Le golfeur de 28 ans a rendu une carte de 63, soit huit coups sous le par, grâce à huit birdies. Il devance d'un coup le Thaïlandais Jazz Janewattananond (150eme mondial), auteur de sept birdies, et de deux coups le duo belgo-mexicain Thomas Pieters (un eagle au trou n°11) - Carlos Ortiz.Côté français, cette première journée a été plutôt correcte. Antoine Rozner (89eme mondial) se classe douzième à cinq coups du leader et trois coups du podium, avec un bilan de quatre birdies et un bogey.Soixante golfeurs prennent part à ce tournoi olympique, et même si les grands noms ne sont pas nombreux, on notera tout de même la huitième place de Paul Casey (à quatre coups du leader), la douzième de Patrick Reed (à cinq coups), la 20eme de Rory McIlroy (à six coups) ou encore la 31eme de Tommy Fleetwood (à sept coups).2- Jazz Janewattananond (THA) 643- Thomas Pieters (BEL) 65- Carlos Ortiz (MEX) 655- Joachim Hansen (DAN) 66- Jhonattan Vegas (VEN) 66- Juvic Pagunsan (PHI) 668- Sebastian Munoz (COL) 67- Paul Casey (GBR) 67- Anirban Mahiri (IND) 67- Alex Noren (SUE) 6712-...20-...