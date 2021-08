Golf : Schauffele sacré devant Sabbatini, Pan en bronze après des play-offs de folie

🏌🥇 Avec un total de 266 soit 18 coups sous le par, l'Américain Xander Schauffele décroche sa première médaille d'or olympique. Il devance de peu le Slovaque Rory Sabbatini (267) 🥈 #JeuxOlympiques

— France tv sport (@francetvsport) August 1, 2021

Un final à couper le souffle pour le bronze

Les Bleus très loin

JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO / GOLF (H)

Classement final (par 71) - Dimanche 1er août 2021

Romain Langasque (FRA) 277 (69-70-69-69)

Antoine Rozner (FRA) 280 (68-69-73-280)

La consécration pour Xander Schauffele ! Après avoir déjà terminé à quatre reprises sur le podium d'un tournoi du Grand Chelem, mais sans jamais l'emporter, l'Américain de 27 ans est devenu ce dimanche le deuxième champion olympique de l'histoire du golf ! En tête du tournoi depuis vendredi soir, le Californien, n°5 mondial, n'a pas tremblé lors de son dernier tour, signant une carte de 67, sa deuxième meilleure carte du tournoi, avec notamment cinq birdies (pour un bogey), ce qui lui permet de terminer 18 coups sous le par.Si l'Américain est un joueur reconnu du circuit PGA, son dauphin médaillé d'argent Rory Sabbatini l'est beaucoup moins. Né en Afrique du Sud il y a 45 ans et naturalisé slovaque en 2019, le 204eme mondial a gagné huit tournois sur le circuit PGA mais aucun depuis dix ans. Mais sur les greens de Tokyo, Sabbatini a réussi l'une des plus belles semaines de sa carrière, finissant avec seulement un coup de retard sur Schauffele, avec une incroyable carte de 61 rendue dimanche (un eagle et dix birdies).Quant à la médaille de bronze, il a fallu attendre très longtemps avant de savoir qui allait la mettre à son cou.A la fin du premier trou de play-offs, disputé sur le n°18, Casey et Matsuyama ont été éliminés, puis à l'issue du deuxième, disputé sur le trou n°10, les cinq golfeurs restant en lice ont réussi le même score de 3. Il a donc fallu jouer un troisième trou, le n°11, et Munoz, Pereira et McIlroy ont été éliminés. Tout s'est donc joué sur le quatrième trou, le n°18, et Pan (208eme mondial, une victoire sur le circuit PGA) a dominé Morikawa d'un coup pour aller chercher la médaille de bronze !Les Français, quant à eux, ont terminé bien loin du podium.et Antoine Rozner la 45eme place, à trois coups de son compatriote, après avoir rendu une carte de 70 dimanche (cinq birdies). Jeudi, c'est le tournoi féminin qui débutera, avec Céline Boutier et Perrine Delacour pour représenter la France.2- Rory Sabbatini (SLQ) 267 (69-67-70-61)3- Chang-Tsung Pan (TAI) 269 (74-66-66-63) >>> vainqueur après quatre trous de play-offs4- Collin Morikawa (USA) 269 (69-70-67-63) >>> éliminé après quatre trous de play-offs5- Rory McIlroy (IRL) 269 (69-65-68-67) >>> éliminé après trois trous de play-offs- Mito Pereira (CHI) 269 (69-65-68-67) >>> éliminé après trois trous de play-offs7- Sebastian Muñoz (COL) 269 (67-69-66-67) >>> éliminé après trois trous de play-offs8- Paul Casey (GBR) 269 (67-68-66-68) >>> éliminé après un trou de play-offsHideki Matsuyama (JAP) 269 (69-64-67-69) >>> éliminé après un trou de play-offs