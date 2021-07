Golf (H) : Schauffele passe en tête, Rozner 15eme

Changement de leader au golf après le deuxième tour. Si ce dernier n'est pas complètement n'est pas encore totalement terminé, à cause d'un orage qui a notamment stoppé le Japonais Hideki Matsuyama, c'est désormais Xander Schauffele qui a pris les commandes. Après un 68 au 1er tour, l'Américain a signé une carte de 63 ce vendredi pour passer premier avec un score de -11 sous le par. Au Kasumigaseki Country Club (Saitama), il devance d'un rien le Mexicain Carlos Ortiz (-10), alors que le Suédois Alex Noren, le Chilien Mito Pereira et l'Australien Sepp Straka, ancien leader, suivent à -8. A noter que Rory McIlroy (-7) est dans le coup dans ces Jeux d'été 2020. En ce qui concerne les Français, Antoine Rozner est toujours le meilleur avec sa 15eme place (-5), alors que Romain Langasque est 25eme (-3). La fin du deuxième tour est prévu ce samedi (7h45), alors que le troisième et dernier suivra à partir de 9h30.

« Je suis placé et même si tout n'a pas été parfait »

« D'un point de vue comptable je suis plutôt content parce que je suis placé pour le week-end. Je suis bien rentré dans le tournoi, je ne suis qu'à trois coups du podium pour l'instant. Mon objectif c'est d'être le plus près possible de la tête ou du podium à neuf trous du but parce que les opportunités de birdies sont nombreuses sur ce parcours. Pour l'instant, je suis plutôt dans le bon rythme, je suis placé et même si tout n'a pas été parfait, ça reste quand même tout bon, a notamment expliqué Rozner, dans des propos recueillis par L'Equipe. (...) Ça me faisait rêver de représenter la France aux Jeux Olympiques. Et j'ai vraiment vibré. Je pense qu'on se souvient toute sa vie de ses premiers JO. Jouer sous les couleurs de la France, ça offre toujours un petit supplément d'âme. Donc oui, ce départ du 1, c'était un grand moment. »



JO DE TOKYO / GOLF

Classement à l'issue du deuxième tour (par 71) - Vendredi 30 juillet 2021

1- Xander Schauffele (USA) 131 (-11)

2- Carlos Ortiz (MEX) 132 (-10)

3- Hideki Matsuyama (JAP) 126 (-8) (interrompu, trou 16)

- Alex Noren (SUE) 134 (-8)

- Mito Pereira (CHI) 134 (-8)

- Sepp Straka (AUT) 134 (-8)

7- Paul Casey (GBR) 131 (-7) (interrompu, trou 17)

- Jazz Janewattananond (THA) 135 (-7)

- Shane Lowry (GBR) 135 (-7)

- Rory McIlroy (GBR) 135 (-7)

...

15- Antoine Rozner (FRA) 137 (-5)

...

25- Romain Langasque (FRA) 139 (-3)

...