Golf (H) : Positifs au coronavirus, Rahm et DeChambeau jettent l'éponge

Deux stars du circuit professionnel de golf ont vu leurs espoirs de médailles olympiques prendre fin ce dimanche. Alors que l’épreuve masculine est prévue du 29 juillet au 1er août prochain au Country Club de Kasumigaseki, les équipes d’Espagne et des Etats-Unis ont confirmé le forfait de deux têtes d’affiche qui ont fait le déplacement à Tokyo. Numéro 1 mondial, vainqueur de l’US Open à Torrey Pines et récent troisième du British Open au Royal St George’s cette année, Jon Rahm ne pourra pas défendre les couleurs de l’Espagne lors des Jeux d'été. En effet, le Comité Olympique Espagnol a confirmé le test positif au coronavirus subi par le natif de Barrika, au Pays Basque. Après deux premiers tests ayant donné des résultats négatifs, le troisième a mis fin aux espoirs du numéro 1 mondial. Jon Rahm a ainsi été testé positif au coronavirus pour la deuxième fois après avoir dû quitter le Memorial PGA Tournament en juin dernier.

DeChambeau également forfait

Quelques heures avant la confirmation du forfait de Jon Rahm, c’est l’équipe des Etats-Unis qui a dû se résigner à officialiser un forfait pour l’épreuve olympique de golf. Vainqueur de l’US Open en 2020 et candidat affirmé au podium à Tokyo, Bryson DeChambeau ne pourra pas défendre ses chances sur le parcours de Kasumigaseki. Le numéro 6 mondial a également été testé positif au coronavirus, une information que le Comité Olympique Américain a confirmé via les réseaux sociaux. Le natif de Modesto, en Californie, va ainsi céder sa place au sein de l’équipe américaine de golf à Patrick Reed, qui avait pris la 12eme place ex-aequo à l’occasion du retour du golf au programme olympique, il y a cinq ans à Rio. Il accompagnera ainsi Justin Thomas, Collin Morikawa et Xander Schauffele à l’occasion des quatre tours au programme du tournoi olympique.