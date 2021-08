Golf (F) : Korda se rapproche de l'or

Ça commence à sentir bon pour Nelly Korda ! L'Américaine de 23 ans s'élancera samedi pour son dernier tour du tournoi olympique de golf avec trois coups d'avance sur sa dauphine, l'Indienne Aditi Ashok. La n°1 mondiale, fille de l'ancien tennisman vainqueur de l'Open d'Australie 1998 Petr Korda et soeur du 50eme joueur ATP Sebastian, a signé une journée moins brillante que les deux précédentes, mais cela ne l'empêche pas de rester en tête avec une avance confortable. Nelly Korda a rendu une carte de 69 ce vendredi, soit deux coups sous le par, grâce notamment à trois birdies (mais elle a commis un bogey au trou n°8). Elle compte donc trois coups d'avance sur Ashok, n°200 mondiale, qui a quant à elle rendu une carte de 68 avec cinq birdies et qui pourrait bien apporter samedi une sixième médaille à son pays. Mais derrière, ça pousse, avec pas moins de quatre golfeuses qui occupent la troisième place, à deux coups de la deuxième : l'Australienne Hannah Green, la Japonaise Mone Inami, la Néo-Zélandaise Lydia Ko et la Danoise Emily Pedersen. La dernière journée va donc être riche en suspense, et on pourrait bien avoir droit, comme lors du tournoi masculin la semaine passée, à des play-offs pour la médaille de bronze, voire la médaille d'argent.

Delacour remonte à la 20eme place

Du côté des Françaises, le rêve de médaille s'est quasiment envolé, sauf miracle. Perrine Delacour a réussi sa meilleure journée du tournoi avec une carte de 69 (trois birdies), ce qui lui permet de remonter à la 20eme place du classement, mais à six coups du podium provisoire. Quant à Céline Boutier, elle n'a pas pu faire mieux qu'un score de 72 (quatre birdies) et occupe la 40eme place, tout juste dans le par, à dix coups de la troisième place.



JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO / GOLF (F)

Classement à l’issue du troisième tour (par 71) - Vendredi 6 août 2021

1- Nelly Korda (USA) 198 (67-62-69)

2- Aditi Ashok (IND) 201 (67-66-68)

3- Hannah Green (AUS) 203 (71-65-67)

- Mone Inami (JAP) 203 (70-65-68)

- Lydia Ko (NZL) 203 (70-67-66)

- Emily Pedersen (DAN) 203 (70-63-70)

7- Nasa Hataoka (JAP) 205 (70-68-67)

- Nanna Koerstz Madsen (DAN) 205 (69-64-72)

- Madelene Sagström (SUE) 205 (66-68-71)

...

20- Perrine Delacour (FRA) 209 (70-70-69)

40- Céline Boutier (FRA) 213 (73-68-72)

...