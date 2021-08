Golf (F) : Korda prend les commandes, les Françaises dans le Top 30

🏌 🇺🇸 La n°1 mondiale Nelly Korda signe une carte de 62 avec un eagle sur le petit par 4 du trou n°6 pour prendre la tête à mi-tournoi à -13. Delacour (27e) et Boutier (30e) sont sous le par #Tokyo2020 #JeuxOlympiques



Les Françaises à trois et quatre coups du podium

JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO / GOLF (F)

Classement à l’issue du deuxième tour (par 71) - Jeudi 5 août 2021



Perrine Delacour (FRA) 140 (70-70)

Céline Boutier (FRA) 141 (73-68)

...

La n°1 mondiale en tête du tournoi olympique de golf à mi-parcours ! L'Américaine Nelly Korda (23 ans), fille de l'ancien tennisman vainqueur de l'Open d'Australie 1998 Petr, sœur du n°45 mondial de tennis Sebastian (21 ans), et de la n°14 mondiale de golf Jessica (18 ans), a réussi un deuxième tour exceptionnel, avec une carte de 62, soit neuf coups sous le par.Après les deux premiers tours, Nelly Korda compte quatre coups d'avance sur les Danoises Nanna Koerstz Madsen (61eme mondiale) et Emily Pedersen (72eme) et l'Indienne Aditi Ashok (200eme), soit un bon petit matelas d'écart.Le classement est serré derrière, avec les dix premières qui se tiennent en cinq coups (dont l'ancienne leader Madelene Sagström, cinquième à cinq coups) et peuvent donc rêver d'une médaille. La médaille, en revanche, semble difficile à aller chercher pour les deux Françaises. Perrine Delacour (109eme) est 27eme à onze coups de la leader et à trois coups du podium, après avoir rendu une carte de 70 (comme mercredi) avec trois birdies et deux bogeys.. Mais il faudra faire encore mieux vendredi !Nelly Korda (USA) 129 (67-62)Nanna Koerstz Madsen (DAN) 133 (69-64)Aditi Ashok (IND) 133 (67-66)- Emily Pedersen (DAN) 133 (70-63)Madelene Sagström (SUE) 134 (66-68)Mone Inami (JAP) 135 (70-65)Jin Young Ko (CdS) 135 (68-67)Hannah Green (AUS) 136 (71-65)Xiyu Lin (CHN) 137 (71-66)- Lydia Ko (NZL) 137 (70-67)...