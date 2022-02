Fourcade : « Grand chapeau à Quentin ! »

Avant le début de ces Jeux d'hiver, Martin Fourcade, fraîchement retraité et aujourd'hui consultant, faisait partie des spécialistes qui promettait une razzia de médailles à Quentin Fillon Maillet, nouveau leader de l'équipe de France de biathlon et épouvantail de son sport depuis le début de l'hiver. Le quintuple champion olympique, certes impressionné par le nouvel exploit du Jurassien, n'a donc pas été surpris en voyant son compatriote décrocher une deuxième médaille d'or, dimanche sur la poursuite. "Il est tellement en confiance depuis le début de ces Jeux Olympiques... Il a vraiment progressé au niveau du ski. Ce sont aussi des compétitions et un stade qui lui conviennent à merveille. On est en altitude, ça convient parfaitement aux qualités de Quentin et à ses qualités de skieur assez fin, un peu moins en puissance que peuvent l’être de gros gabarits comme Emilien ou Christiansen. Et une confiance au niveau du tir et une maîtrise de la pression. Je suis impressionné, parce que réaliser le doublé individuel-poursuite, c’est quelque chose de magnifique. De pouvoir ajouter une médaille sur le sprint et sur le relais mixte, c’est quelque chose de splendide", analysait sur Eurosport l'ancien chef de file des Bleus, insistant bien sur le fait qu'il n'y ait rien d'étonnant à ce que "QFM" écrase tant la discipline sur ces Jeux.

Fourcade : "Un titre largement mérité"

"Je ne suis pas étonné, car, en amont de ces Jeux Olympiques, on savait que s’il y avait deux athlètes capables de faire ça, c’était Johannes (Boe) et Quentin. Il réalise un début de Jeux exceptionnel. Johannes va être très revanchard sur la mass start. J’espère que les conditions seront un peu plus clémentes pour que les athlètes puissent tous exprimer leur potentiel. Mais 20 sur 20 aujourd’hui, grand chapeau à Quentin ! C’est un titre olympique largement mérité." Il en appelle deux autres dans le meilleur des cas.