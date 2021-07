Football (H) : Le tableau des quarts de finale

Le programme des quarts de finale des JO qui se dérouleront samedi :

10h 🕙 C. d’Ivoire 🇨🇮 vs 🇪🇸 Espagne



11h 🕚 Japon 🇯🇵 vs 🇳🇿 N. Zélande



12h 🕛 Brésil 🇧🇷 vs 🇪🇬 Egypte



13h 🕐 C. du Sud 🇰🇷 vs 🇲🇽 Mexique#Tokyo2020



— Actu Foot (@ActuFoot_) July 28, 2021

Le tableau des quarts de finale :

. L'élimination et la lourde défaite de l'équipe de France face à ce même adversaire (0-4) permettent d'y voir plus clair sur la suite du tournoi. La Côte d'Ivoire et l'Egypte seront présentes pour la suite de la compétition, au contraire de l'Argentine et de l'Allemagne, qui quittent ce tournoi dès la phase de groupes. Champions d'Europe U21 lors du mois de juin, les Allemands ont concédé un match nul face à une Côte d'Ivoire solide dans le groupe D (1-1). Dans le même temps, le Brésil s'est imposé face à l'Arabie Saoudite (3-1), grâce à des réalisations de Matheus Cunha et Richarlison (doublé). Championne olympique en titre, la Seleção termine donc en tête du groupe devant la Côte d'Ivoire.Dans le groupe C, le nul entre l'Espagne et l'Argentine (1-1) n'a pas été favorable à la sélection Albiceleste, qui passe à la trappe. L'Egypte, victorieuse de l'Australie (2-0), termine seconde derrière la Roja et sera présente en quart de finale. Dans le groupe B, la Corée du Sud et la Nouvelle-Zélande terminent aux deux premières places alors que dans le A, ce sont le Japon et le Mexique. La France, elle, termine troisième avec 3 points au compteur et est éliminée.Japon - Nouvelle-ZélandeCôte d'Ivoire - EspagneCorée du Sud - MexiqueBrésil - Egypte