Football (H) : Le Mexique domine le Japon pour la médaille de bronze

🇲🇽 ⚽ Après l'or à Londres en 2012, le Mexique décroche une nouvelle médaille, cette fois en bronze.

El Tri s'est imposé face au Japon (3-1) dans le match pour la 3e place



▶️ Suivez les J.O. en direct : https://t.co/PfdHH6xZbm pic.twitter.com/VNA7mZnjLB



— francetvsport (@francetvsport) August 6, 2021

Une réduction de l'écart trop tardive pour le Japon

La deuxième médaille olympique de l'histoire du football mexicain, après celle en or remportée en 2012, est en bronze. En effet, après avoir été éliminés aux tirs-au-but contre les Brésiliens en demi-finale, les Mexicains se sont bien rattrapés et n'ont fait qu'une bouchée des Japonais, qui évoluaient pourtant à domicile durant ce tournoi (3-1). Un match qui a tout de suite tourné à l'avantage des Nord-Américains avec un penalty provoqué par Alexis Vega. Servi à l’entrée de la surface, l'ailier se fait bousculer par une charge dans le dos par Wataru Endo, l'arbitre consulte le VAR et sanctionne le défenseur japonais. Un penalty que Sebastian Cordova s'est chargé de transformer en prenant le gardien adverse à contre pied (1-0, 13eme). Dominateurs, les hommes de Jaime Lozano vont obtenir un coup franc lointain et excentré côté gauche à la suite d'une charge dans le dos de Yoshida sur Martin. Un coup de pied arrêté que le premier buteur de la rencontre s'est chargé de tirer parfaitement pour Johan Vasquez qui coupe de la tête à mi-hauteur à l'entrée des six mètres (2-0, 22eme), une frappe chirurgicale pour le gardien japonais une nouvelle fois battu.Efficaces et réalistes au retour des vestiaires, les Mexicains vont subir quelques frappes intéressantes, mais l'ancien gardien de Ligue 1 Guillermo Ochoa s'est montré impérial sur sa ligne. Une prestation intéressante qui va permettre à son équipe de garder son avance et d'enfoncer le clou une nouvelle fois sur coup de pied arrêté. Toujours sur le côté gauche, le tireur attitré Sebastian Cordova a réalisé sa deuxième passe décisive de la soirée, cette fois pour son ailier gauche Alexis Vega. Ce dernier s'est sorti du marquage au niveau du point de penalty avant de terminer l'action d'une tête rageuse et puissante à droite du gardien (3-0, 58eme). Pas abattus, les Japonais ont multiplié les tentatives mais tomber sur un Ochoa impérial, avant de trouver la faille enfin par le joker Koaru Mitoma qui, après un crochet du droit, s'est amené le ballon sur son pied gauche pour placer une frappe sous la barre transversale (3-1, 78eme). Une réduction de l'écart qui s'est avérée être trop tardive pour inquiéter des Mexicains sereins lors de cette fin de rencontre.