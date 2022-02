Fillon Maillet : « C'est juste incroyable ! »

Fillon Maillet : "Je compte bien me bagarrer fort jusqu'à la fin"



Martin Fourcade, pas pour autant étonné des exploits de son compatriote et successeur au sommet du biathlon mondial, a d'ailleurs en tête de tout faire pour grossir encore sa collection, avec une éventuelle cinquième médaille pour commencer. "Oui, là, je vais essayer de me reposer, il y a la course de mardi (le relais hommes). J'ai vraiment de belles choses à aller chercher mardi sur le relais et je compte bien me bagarrer fort jusqu'à la fin de ces Jeux, même si je commence à ressentir un peu la fatigue avec l'enchaînement médiatique et les médailles, mais je ne lâcherai rien, ça, c'est sûr." D'autant qu'il le sait : toute la France est désormais derrière son nouveau chouchou.

Quentin Fillon Maillet est sur un nuage depuis le début de ces Jeux d'hiver. Il n'en est toujours pas redescendu. Dimanche, sur la poursuite, la nouvelle star de l'équipe de France s'est offert une deuxième médaille d'or après celle obtenue sur l'individuel, sa quatrième déjà dans cette olympiade, soit une première dans l'histoire du sport français. Forcément, le Jurassien et héros de ce début de Jeux ressent une fierté indescriptible, tout comme son bonheur. "C'est juste incroyable, a reconnu le double médaillé d'or au micro de France Télévision après son exploit. Comme on dit entre nous, c'était des conditions de guerrier aujourd'hui (dimanche), car elles étaient très lentes. Il faut pousser à tout moment de la course, on se retrouve avec de la neige, du vent, et tout ça fait que ce sont des conditions hyper difficiles et aujourd'hui, je suis tellement fier d'avoir réussi à trouver le 20 sur 20 là-dedans et à faire douter mes adversaires. C'était le plan, comme je l'avais dit hier (samedi) : c'était de faire douter Johannes (Boe) au tir. Je ne sais pas si je l'ai fait douter, mais au moins il a lutté à un moment face au vent. Ca a été une énorme bagarre, c'est exceptionnel. Quatre médailles en quatre courses, c'est bien au-delà de mes espérances. C'est juste incroyable, et je pense que chez moi, ça doit faire la fête ainsi que dans une grosse partie de la France. Je suis tellement fier d'être d'être champion olympique aujourd'hui, c'est juste incroyable ! Ce sont des Jeux de rêve !" Un rêve que Fillon Maillet pourrait prolonger dès mardi sur le relais hommes.