Escrime : Vitalis et Apithy éliminés au premier tour

Après le zéro pointé de Londres, l’équipe de France d’escrime avait décroché trois médailles à Rio et espère bien en faire autant à Tokyo. Mais c’est mal parti pour les Bleus, avec deux éliminations d’entrée pour les deux premiers tricolores en lice. PUne défaite sans le moindre suspense : 15-5 ! Beljaveja a fini la première période en menant 4-0, puis a remporté la deuxième sur le score de 7-5, avant de finir sur un nouveau 4-0 dans la troisième. Laura Flessel-Colovic (argent) et Maureen Nisima (bronze) restent donc les deux dernières épéistes françaises médaillées aux JO. C’était à Athènes en 2004.Cela ne s'est pas mieux passé pour Bolade Apithy (35 ans) au sabre. Le Dijonnais, triple médaillé d'Europe en individuel, est tombé d'entrée contre l’Iranien Mohammad Rahbari, s'inclinant sur le score de 15-13. L’Iranien a fini la première période sur un 3-0 pour la remporter 8-5, puis n’a eu besoin que de la deuxième période pour conclure. Apithy est pourtant parvenu à revenir à 13-12 mais pas à égaliser. Lors des dernières touches, il n'avait plus de joker vidéo pour vérifier si son adversaire l'avait bien touché, et cela lui a été préjudiciable.Dimanche, c’est l’épée masculine et le fleuret féminin qui seront au menu.