Escrime : Thibus en huitièmes au fleuret, pas Ranvier ni Blaze

Après la journée noire vécue samedi, avec des défaites d'entrée pour les escrimeurs tricolores, ils espèrent faire mieux ce dimanche, et le bilan sera forcément meilleur, avec la qualification d'Ysaoara Thibus pour les huitièmes de finale du tournoi de fleuret. La Guadeloupéenne de 29 ans, vice-championne du monde 2018, a réussi son entrée en lice en disposant de la Hongroise Flora Pasztor. Mais ce ne fut pas une promenade de santé pour la Française, avec une victoire de seulement deux touches : 15-13.Elle affrontera la vice-championne d'Europe 2015, la Russe Larisa Korobeynikova, pour une place en quarts. En revanche, le tournoi est déjà terminé pour Pauline Ranvier et Anita Blaze. Ranvier (27 ans), vice-championne du monde 2019, a déçu en s'inclinant 15-9 contre la Canadienne Eleanor Harvey, après avoir encaissé un 5-0 pour finir. Blaze (29 ans), s'est quant à elle inclinée 15-12 contre une autre Canadienne, Jessica Guo, après avoir été menée quasiment de bout en bout et avoir encaissé un 6-0 rédhibitoire à 4-6.