Escrime (H) : Désillusion pour les épéistes

🤺🇫🇷 Quelle déception ! L'équipe de France d'épée masculine voit son rêve de médaille s'envoler après une courte défaite face au Japon. Un premier revers de l'épée masculine aux Jeux Olympiques depuis Sydney en 2000 #Tokyo2020



Suivez les JO en direct ▶https://t.co/m1pzqe15FH pic.twitter.com/GRUCSAWqd8

— France tv sport (@francetvsport) July 30, 2021

Borel déçoit encore

C'est une défaite que l'on n'avait pas vu venir ! Si les fleurettistes françaises ont écrit une page d'histoire jeudi en décrochant la première médaille tricolore dans la discipline depuis 1984, l'équipe de France masculine d'épée est passée totalement à travers, alors qu'elle avait remporté la médaille d'argent en 2000, et la médaille d'or en 2004, 2008 et 2016 (l'épreuve n'était pas au programme olympique à Londres en 2012). Les Bleus ont été éliminés dès les quarts de finale par le Japon, sur le score de 45-44 !Borel avait pourtant mis les Bleus sur la bonne voie en remportant le premier assaut 5-3 contre Yamada, puis Cannone a été contraint au nul contre Kano (9-7 au total) avant que Bardenet ne domine Uyama d'une touche (15-12). Cannone, sur qui les Français comptaient forcément beaucoup, a perdu le premier assaut des Bleus lors du quatrième, 3-5 contre Yamada, et le Japon a recollé à 18-17.La France a de nouveau repris l'avantage, grâce à Cannone, vainqueur d'Uyama (35-33), puis Yamada a ramené le Japon à -2 contre Bardenet (38-36), avant que Borel, déjà décevant lors de l'épreuve individuelle, ne s'incline 6-9 lors du dernier assaut contre Kano, encaissant notamment la touche finale à 44-44. Quelle déception ! Les Bleus affronteront désormais la Suisse pour le match de classement de la 5eme-8eme place.