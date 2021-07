La France a mené 20-14



🤺🥈 Quelle fin de match pour les sabreuses françaises !! Elles n'ont pas démérité (45-41)

Très belle finale. Bravo pour cette médaille d'argent 🥈 La 19e pour la France 🇫🇷

🇫🇷 LA FINAAAALE ! 🔥

En escrime, les sabreuses tricolores s’assurent une médaille après un beau match face à l’Italie 🙌#AllezLesBleus #Tokyo2020

Les Bleues faciles face aux Etats-Unis

Une sixième médaille ce samedi pour la France, la quatrième en argent ! A l'instar des rugbywomen contre la Nouvelle-Zélande,Face à des Russes emmenées par la championne olympique Sofia Pozdniakova et la vice-championne olympique Sofia Velikaya, les Bleues, emmenées par la médaillée de bronze Manon Brunet, ont très bien résisté, avant de s'incliner.Menées 10-9 à l’issue des deux premiers assauts, les Françaises ont pris les commandes après le troisième (15-12) après la victoire de Charlotte Lembach, qui disputait la dernière compétition de sa carrière, 6-2 sur Velikaya. Puis Brunet a battu Pozdniakova 5-2 et la France menait donc 20-14 après quatre assauts sur neuf.Le début de la fin pour les Françaises, qui ont vu Cécilia Berder et la remplaçante Sara Balzer s’incliner de nouveau (35-28). Brunet et Berder ont remporté les deux derniers assauts, mais la Russie a tout de même réussi à aller décrocher la 45eme touche synonyme de médaille d’or. Après huit jours de compétition, la France compte 19 médailles, soit une de plus qu'à Rio (mais une médaille d'or en moins), grâce à cette magnifique journée de samedi.Manon Brunet repartira de Tokyo avec deux médailles ! Après le bronze en individuel, la sabreuse a participé à la qualification de l’équipe de France pour la finale de l’épreuve par équipes aux dépens de l’Italie. Une demi-finale qui a longtemps été à sens unique pour les Bleues. Mis à part un relais moins évident pour Charlotte Lambach face à Irene Vecchi, les Tricolores ont creusé un écart de seize touches à l’issue des six premiers assauts. Tentant le tout pour le tout, les Italiennes ont lancé leur remplaçante Michela Battiston… et ça les a totalement relancées. Opposée à une Charlotte Lambach en manque de confiance, la Transalpine a inscrit la bagatelle de 18 touches pour ramener son équipe à seulement trois longueurs. Heureusement, Manon Brunet a assuré face à Irene Vecchi avant que Cecilia Berder n’aille terminer le travail face à Rossella Gregorio. Avec cette victoire de six touches (45-39), les Tricolores assurent à l’équipe de France olympique une nouvelle médaille avant cette finale qui les opposera à la Russie, tombeuse de la Corée du Sud (45-26).Pour leur entrée en lice dans le tournoi, Manon Brunet, Cécilia Berder et Charlotte Lembach ont pris le meilleur sur les Etats-Unis en quarts de finale. Si Mariel Zagunis a bien lancé l’équipe américaine face à la médaillée de bronze en individuel, Cécilia Berder a donné l’avantage à l’équipe de France. Les Bleues n’ont en suite plus lâché les rênes malgré un beau relais de Dagmara Wozniak face à Charlotte Lembach, qui a ramené les Etats-Unis à une seule touche. Toutefois, les Tricolores ont patiemment creusé l’écart. Charlotte Lembach face à Mariel Zagunis et Manon Brunet contre Dagmara Wozniak, n’ont concédé qu’une touche lors de leur relais avant que Cecilia Berder ne tremble pas au moment de conclure. Au final, s’imposer avec une marge de quinze touches (45-40).(Avec .M.W)