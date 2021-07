"On a été la chercher. En demi-finale ce n'était pas simple, on s'est vraiment arraché pour venir chercher cette médaille"

Ysaora Thibus, Anita Blaze, Astrid Guyart, Pauline Ranvier, sont VICE-CHAMPIONNES OLYMPIQUES. 🥈🇫🇷



Une troisième médaille d'argent pour la délégation française ce jeudi aux Jeux Olympiques de Tokyo ! Après l'aviron et le judo, c'est encore l'escrime qui a brillé et permis à la France d'augmenter son total de breloques. Composée d'Ysaora Thibus, Pauline Ranvier, Anita Blaze et Astrid Guyart, l'équipe féminine de fleuret s'est inclinée en finale contre des Russes imbattables. Décevantes en individuel, les Françaises n'avaient pas dépassé les huitièmes où Ysaora Thibus s'était inclinée contre la Russe Larisa Korobeynikova. Ses deux coéquipières n'avaient pas atteint ce stade de la compétition, toutes les deux éliminées dès les 16emes de finale. Avides de revanche, les fleurettistes ont élevé leur niveau ce jeudi dans l'épreuve par équipes. Et de quelle façon !

1/4 Fleuret Féminin équipes : les Bleues s'imposent 45 à 29 face aux Canadiennes et s'envolent vers la demi-finale face à l'Italie !

Opposées aux Canadiennes en quarts, les Françaises ont maîtrisé leur sujet. Bien lancées par Ysaora Thibus face à Jessica Zi Jia Guo (5-3), elles ont cependant connu une baisse de régime lors du duel suivant avec le 5-2 infligé par Eleanor Harvey à Pauline Ranvier (7-8). Anita Blaze a ensuite égalisé face à Kelleigh Ryan (13-13) avant que Pauline Ranvier ne se rachète contre Jessica Zi Jia Guo avec un joli 7-2 (20-15). Les Tricolores se sont envolées et ne seront plus rejointes. Elles remportent ce match 45-29 et devaient défier l'Italie en demi-finale. Les Transalpines avaient pour leur part surclassé la Hongrie dans le même temps (45-32). Cette demie a démarré en catastrophe pour les Bleues. Rapidement menées par Alice Volpi face à Ysaora Thibus (5-2), les escrimeuses tricolores ont toujours couru après le score, accusant jusqu'à un retard de 11 touches ! Il a fallu attendre le 5eme duel, le second de Thibus, pour voir la France remporter une manche (7-5, 16-25 au score). Sans le savoir, la fleurettiste a entamé une remontée fantastique qu'elle conclura en personne lors du dernier set, débuté sur le score de 37-40. Au bénéfice d'une performance époustouflante, Ysaora a surclassé Arianna Errigo (8-3) pour envoyer la France en finale (45-43).

ELLES SONT EN FINALE DES JEUX ! L'équipe de France féminine de Fleuret se qualifie après un match dantesque contre l'Italie !! ENORMISSIME !! 🇫🇷🔥🔥🔥🔥

Victorieuses 45-42 des Etats-Unis, les Russes se dressaient sur la route de la médaille d'or. Et il n'y a pas eu photo. Emmenée par sa médaillée d’argent en individuel Inna Deriglazova et sa médaillée de bronze Larisa Korobeynikova, la Russie n’a jamais tremblé dans cette finale, s'imposant 45-34. Korobeynikova a parfaitement lancé son équipe en battant Thibus 5-2, puis Deriglazova a creusé l'écart en battant Blaze 5-3. Le troisième assaut aurait pu être un tournant, lorsque Marta Martyanova s'est tordue la cheville, mais après quelques minutes de soins, elle a pu reprendre, arrachant le match nul 4-4 contre Ranvier. La première victoire française est intervenue lors du cinquième match, lorsque Thibus a battu Martyanova 6-5, mais le score était déjà de 25-18 pour la Russie. La remplaçante Astrid Guyart (38 ans) est entrée en lice pour le septième match et aura donc droit à sa médaille, même si elle s'est inclinée 5-1 contre Martyanova. Les Russes menaient alors 35-21, et c'est Deriglazova qui a apporté la touche finale, contre Thibus. Les Bleues étaient déçues, mais elles décrochent tout de même la première médaille tricolore dans cette épreuve depuis 1984, de quoi être fières ! La délégation française, après six jours de compétition, compte donc onze breloques, comme en 2016 à Rio, avec une médaille d'or supplémentaire. Les Bleus sont dans les temps !



(Avec F.B.)