Escrime (F) : Le fleuret par équipes en demie

1/4 Fleuret Féminin équipes : les Bleues s'imposent 45 à 29 face aux Canadiennes et s'envolent vers la demi-finale face à l'Italie ! #ffescrime #TokyoOlympics @EquipeFRA pic.twitter.com/pH8u366UHv

— Fédération Française d'Escrime (@ffescrime) July 29, 2021

Composée d'Ysoara Thibus, Pauline Ranvier et Anita Blaze, l'équipe féminine de fleuret demeure en course pour une médaille dans ces Jeux de Tokyo. Décevantes en individuel, les Françaises n'avaient pas dépassé les huitièmes où Ysoara Thibus s'était inclinée contre la Russe Larisa Korobeynikova. Ses deux coéquipières n'avaient pas atteint ce stade de la compétition, toutes les deux éliminées dès les 16e de finale.dans l'épreuve par équipe.Opposées aux Canadiennes, les Françaises ont maîtrisé leur sujet. Bien lancées par Ysoara Thibus face à Jessica Zi Jia Guo (5-3), elles ont cependant connu une baisse de régime lors du duel suivant avec le 5-2 infligé par Eleanor Harvey à Pauline Ranvier (7-8). Anita Blaze a ensuite égalisé face à Kelleigh Ryan (13-13). Les Tricolores se sont envolées et ne seront plus rejointes. Elles remportent ce match 45-29 et défieront l'Italie en demi-finale. Les Transalpines ont pour leur part surclassé la Hongrie (45-32).