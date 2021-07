Escrime : Brunet seule rescapée chez les sabreuses

Les sabreuses françaises ont connu un début de journée compliqué à Tokyo. Au lendemain de la médaille d’or remportée à l’épée par Romain Cannone, Charlotte Lembach et Cécilia Berder ne pourront pas l’imiter. Opposée à l’Italienne Irene Vecchi, Charlotte Lembach a immédiatement fait la course en tête mais son adversaire a progressivement pris l’ascendant pour mener de deux touches à l’issue de la première période. La Tricolore a alors su enchaîner trois touches consécutives pour relancer la rencontre mais Irene Vecchi a conclu l’assaut avec cinq touches de suite pour s’imposer (15-11). Cécilia Berder a subi le même sort dans son duel avec la Sud-Coréenne Sooyeon Choi. Si la Tricolore a très vite pris le score, les deux sabreuses ont multiplié les séries de touches mais c’est l’Asiatique qui a conclu la première période en tête de deux longueurs. La Tricolore a tenté de revenir et effacé trois touches de match mais a dû s’incliner (15-11). Manon Brunet a sauvé l’honneur du clan tricolore dans ces seizièmes de finale en prenant le meilleur sur l’Indienne Bhavani Chadalavada. Une rencontre que la Française a immédiatement dominé, marquant cinq des six premières touches et concluant la première période avec une marge de six points. Menée de neuf touches, l’Indienne s’est reprise en enchaînant quatre points mais c’est bien Manon Brunet qui a eu le dernier mot (15-7) pour rejoindre la Japonaise Misaki Emura en huitièmes de finale.