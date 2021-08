Escalade (H) : Blessé, Bassa Mawem déclare forfait pour la finale

JO 2021 : qualifié pour la finale de l’escalade, Bassa Mawem, blessé, doit déclarer forfait 📸 Jon Glassberghttps://t.co/YGAWzbUm3q pic.twitter.com/BWenjVIvxX

B.Mawem annonce six mois d’absence

Mickael Mawem sera le seul représentant tricolore en finale du combiné en escalade. Auteur du meilleur score ce mardi lors des qualifications, le Français a vu son frère aîné Bassa Mawem être contraint de déclarer forfait. Le quintuple champion de France s’est très tôt blessé à l’occasion de l’épreuve de difficulté, venue conclure la journée de qualification de la première épreuve olympique de l’histoire de la discipline. Touché au biceps gauche, Bassa Mawem a pris la dernière place de cette dernière partie du triptyque proposé aux grimpeurs, ce qui ne l’avait pas empêché de se qualifier pour la finale à la septième place. Mais le Guyanais s’est finalement résigné à déclarer forfait et laisse son cadet représenter la France en finale, avec une grande chance de médaille. Alors qu’il doit passer une IRM ce jeudi, le premier diagnostic laisse apparaître une rupture totale du tendon inférieur du biceps gauche.Dans des propos recueillis par Nouvelle-Calédonie La 1ere, Bassa Mawem a confirmé qu’il ne prendra pas part à la finale olympique. « Les qualifications se sont très bien passées parce que j’ai fait un de mes meilleurs temps et il ne restait plus que la difficulté à gérer. Pour le coup, je me suis blessé et c’est une grosse blessure, a confié le Néo-Calédonien. Donc pas de finale pour moi jeudi. Oui, je suis qualifié pour la finale mais je ne vais pas pouvoir participer parce que je me suis fait une rupture totale du tendon inférieur du biceps. Il faut que je me fasse opérer, j’en ai pour six mois minimum. » Un forfait et une opération que Bassa Mawem a ensuite confirmé dans des propos recueillis par le quotidien L’Equipe. « C'est tellement gros que ce n'est pas encore confirmé, mais j'ai une rupture totale du ligament inférieur du biceps, j'ai le biceps qui remonte jusqu'à l’épaule, a-t-il déclaré. Je dois me faire opérer, j'en ai pour six mois. Je vais laisser le peu de force qu'il me reste à mon frère, pour qu'il nous représente au mieux sur cette finale. »