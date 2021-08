Escalade (F) : Jaubert en finale, Chanourdie éliminée

🇫🇷🚨 En escalade, Anouck Jaubert termine 8e des qualifications et accède à la finale.

En revanche, ça ne passe pas pour Julia Chanourdie qui se classe 13e 🧗‍♀️#AllezLesBleus #Tokyo2020 pic.twitter.com/kvmNzNwLmB

— Equipe France (@EquipeFRA) August 4, 2021

Plus qu'une seule chance de médaille française

Anouck Jaubert en finale, Chanourdie éliminée. Toujours aussi à l'aise sur la vitesse, Jaubert a terminé deuxième de sa spécialité lors des qualifications de mercredi. En revanche, elle a eu encore connu quelques difficultés sur le bloc et la difficulté. Néanmoins, la championne du monde de vitesse 2018 et 2019 signe une belle huitième place au classement final qui lui permet de se qualifier pour la première finale de l'histoire de l'escalade aux Jeux Olympiques. Notre représentante a obtenu la dernière place de justesse en réalisant la deuxième meilleure performance en vitesse juste derrière la polonaise Aleksandra Miroslaw contre qui la grimpeuse de Saint-Étienne souhaite prendre sa revanche.. La Slovène Janja Garnbret (spécialiste du bloc et de la difficulté, 56 points), la Coréenne Seo Chaehyun et la Japonaise Miho Nonaka ont terminé aux trois premières places de ces qualifications.Pour Julia Chanourdie, ça a malheureusement coincé. Après avoir imité Anouck Jaubert en terminant à une très belle huitième place sur la vitesse, l'autre Française en lice s'est retrouvée ensuite en difficulté sur le bloc en terminant à la 15eme place. Elle s'offre tout de même une meilleure performance en épreuve de difficulté avec une 9eme place qui aurait pu lui faire espérer une qualification.