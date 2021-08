Equitation : Delmotte forfait pour le saut d’obstacles par équipes

#RideToTokyo Urvoso du Roch et Nicolas Delmotte sont malheureusement forfaits pour l'épreuve par équipes de saut d'obstacles aux JO de @Tokyo2020. Mathieu Billot et Quel Filou13 intègrent l'équipe de France. Plus d'infos : https://t.co/a1XUw56EMj pic.twitter.com/YtRCKTQRw1

— France_Equitation (@FRA_Equitation) August 6, 2021

Les qualifications à partir de midi, la finale samedi

Catastrophe pour l’équipe de France de saut d’obstacles, qui entame ce vendredi la défense de son titre olympique ! Les Bleus devront se passer de Nicolas Delmotte, car son cheval Urvoso du Roch, est tombé malade jeudi soir. «, fait savoir la Fédération française d’équitation dans un communiqué. Afin de préserver la santé et l’intégrité du cheval, le staff de la Fédération Française d’Equitation, Nicolas Delmotte et Marie-Claudine Morlion, la propriétaire du selle français, n’ont eu d’autre choix que de le retirer de la compétition olympique. La FFE remercie Marie-Claudine Morlion, restée en France, pour sa confiance témoignée et félicite Nicolas Delmotte pour son parcours dans la course olympique et sa 12eme place obtenue dans la finale individuelle. Mathieu Billot et Quel Filou 13, propriété de l’écurie Billot et de Benjamin et Valentine Garreau, intègrent l’équipe de France pour participer à la compétition par équipes. »Simon Delestre, sur Berlux Z, et Pénélope Leprevost, sur Vancouver de Lanlore, seront les deux autres membres de l’équipe de France, mais le couple Delmotte-Urvoso du Roch, seul qualifié français pour la finale de l'épreuve individuelle, était pourtant le plus fort sur le papier côté tricolore. Il faudra faire sans, lors de l’épreuve qualificative prévue à partir de midi heure française, puis lors de la finale samedi, si finale il y a.