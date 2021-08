Equitation (concours complet) : Troisième place pour les Bleus après le cross

#RideToTokyo 2e à partir pour les Bleus, Nicolas Touzaint et Absolut Gold*HDC réalisent un superbe parcours sans-faute aux obstacles et dépassent d'1 petite seconde le temps imparti soit 0,40 pt ! 🥳🇫🇷🐴 Les résultats live : https://t.co/9W1BvAJ0gd pic.twitter.com/YlNh0oKjXW

— France_Equitation (@FRA_Equitation) August 1, 2021

Les Bleus relancés dans la course au podium

Après un dressage loin d’être évident, les Bleus n’ont absolument pas manqué leur cross. Christopher Six, Nicolas Touzaint et Karim Laghouag ont répondu présent à l’occasion de la deuxième des trois épreuves du concours complet. Disputée sur le parcours de la forêt de la Mer, ce cross a vu les trois cavaliers tricolores ne marquer que deux points de pénalité. Parti en dixième position, le duo Christophe Six-Totem de Brecey a dépassé de quatre secondes le temps maximal octroyé aux cavaliers, qui a été ramené des dix minutes habituelles à seulement 7’45’’. Avec Absolut Gold, Nicolas Touzaint a bouclé le parcours une seconde au-delà de cette limite avec, en conséquence, 0,40 points de pénalité ajoutés à son total. Karim Laghouag, avec Triton Fontaine seul rescapé de l’équipe sacrée championne olympique à Rio, a réalisé un parcours sans faute, passant la ligne d’arrivée trois secondes avant d’atteindre cette limite qui a posé des problèmes à bon nombre de cavaliers.Si la Grande-Bretagne domine très nettement tant au niveau individuel, avec ses trois cavaliers dans les six premiers, que sur le plan collectif, les Bleus ont su tirer leur épingle du jeu. Neuvièmes après le dressage, les Tricolores ont profité des difficultés de nations telles l’Allemagne ou encore les Etats-Unis pour remonter au classement. Christopher Six, Nicolas Touzaint et Karim Laghouag pointent au troisième rang à moins d’un point de l’Australie, actuellement deuxième, et avec quasiment sept points d’avance sur la Nouvelle-Zélande. Au classement individuel, les cavaliers français pourront aussi jouer leur carte lors du saut d’obstacle, avec un retard sur la Britannique Laura Collett, actuelle troisième, d’un peu moins de six points pour Christopher Six, de sept points pour Karim Laghouag et de huit points pour Nicolas Touzaint. Avec quatre points pour chaque barre tombée lors du saut d’obstacles, tout est à faire pour les Bleus.