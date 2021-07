Equitation (Concours complet) : Les Bleus pas dans le peloton de tête après le dressage

#Tokyo2020 #concourscomplet

Retour sur le dressage du dernier couple pour les Bleus : @KarimLaghouag & Triton Fontaine. 🇨🇵 Pour ceux qui dormaient encore, le duo a obtenu la note de 32,40 pts. 👍🐴 La France est 9e avant le cross demain.

Six le mieux placé en individuel

Championne olympique à Rio, l’équipe de France de concours complet va devoir serrer le jeu si elle veut croire à une nouvelle médaille olympique. Disputée sur deux jours, l’épreuve du dressage a vu le trio composé de Christopher Six avec Totem de Brecey, Karim Laghouag avec Triton Fontaine et Nicolas Touzaint avec Absolut Gold être distancé avant le cross et le saut d’obstacles. Avec un total de 95,10 points, les Tricolores ne pointent qu’à la neuvième position et voient la Grande-Bretagne (78,30 points) prendre les commandes à l’issue de cette première épreuve devant l’Allemagne (80,40 points) alors que la Nouvelle-Zélande complète le Top 3 (86,40 points).En parallèle de cette épreuve par équipes, le concours complet individuel voit les Bleus être également en difficulté. Cinq ans après la médaille d’argent remportée par Astier Nicolas, Christopher Six et Totem du Brecey sont ceux qui figurent le mieux à l’issue du dressage. Avec un total de 29,60 points, le Tricolore pointe à la 13eme position, à un peu plus de huit unités de l’Allemand Michael Jung, avec Chipmunk FRH, qui occupe la première place. Karim Laghouag et Triton Fontaine, qui remplacent Thomas Carlile et Birmane pour ces Jeux Olympiques, sont 26emes du classement général (32,40 points) alors que Nicolas Touzaint et Absolut Gold sont 32emes (33,10 points). Un concours complet qui va se poursuivre ce dimanche avec le cross avant la conclusion ce lundi lors de l’épreuve de saut d’obstacles.