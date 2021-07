Dressage: L'équipe de France n'ira pas en finale

Mal lancée par Alexandre Ayache et Zo What, samedi (68,929 %), l’équipe de France n’a pas réussi à redresser la barre pour s’ouvrir les portes de la finale olympique, ce dimanche, à Tokyo. Morgan Barbançon Mestre et Sir Donnerhall II (70.543%) et Maxime Collard et Cupido PB (69.068%) ont en effet été trop juste, puisque les Bleus terminent neuvièmes des qualifications, pour seulement huit places au Grand Prix Spécial. Une absence en finale également transposé au concours individuel, puisqu’aucun couple n’aura réussi à signer une performance suffisante.

Une déception pour la DTN

« Les résultats ne sont pas ceux escomptés. Cependant ces JO auront montré, s’il en était besoin, que le dressage français peut s’appuyer sur des couples à haut potentiel. Avec l’arrivée de cavaliers et de chevaux prometteurs, l’équipe de France dispose désormais d’un capital qui lui permettra de rivaliser lors des prochaines grandes échéances mondiales qui vont arriver très vite dans le calendrier », analyse Sophie Dubourg, la DTN de la Fédération française d’équitation, sur le site officiel de la FFE.

« La France termine 9e, à une place de son objectif, la compétition s’arrête donc ici pour nous. C’est bien sûr décevant pour les cavaliers mais aussi pour toute l’équipe d’autant plus que l’objectif de rentrer dans les 7 ou 8 nations était à notre portée, sans exploit particulier. Simplement parce que les points habituels nous ont manqué. C’est vraiment dommage », ajoute son adjointe en charge du dressage, Emmanuelle Schramm.