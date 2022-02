Déception pour Lefevre en snowboard slopestyle (F)

🇫🇷 Ce ne sera malheureusement pas suffisant pour Lucile Lefèvre en qualification 2 du snowboard slopestyle. Une chute qui la prive de la finale pic.twitter.com/z7ksFymkBt

Les favorites au rendez-vous

Le concours de snowboard slopestyle féminin des Jeux d'hiver de Pékin 2022 débutait ce samedi au Parc de Genting. Revancharde, l'unique représentante tricolore, Lucile Lefevre, nourrissait de sérieuses ambitions après sa décevante 25eme place à Pyeongchang en 2018. Cependant, en dépit de conditions météorologiques parfaites sous un soleil éclatant, la Briançonnaise s'est mal réceptionnée après avoir franchi le troisième module du parcours.. Un premier passage raté l'obligeant à réussir un second run de qualifications irréprochable pour se hisser dans le top 12, condition sine qua non pour prendre part à la grande finale olympique.Bien partie lors de son second passage, avec deux premières figures peu compliquées mais toutefois bien exécutées, elle a une nouvelle fois manqué sa réception au troisième obstacle du parcours.. Anéantie, la Française s'est relevée mais n'a pas achevé son concours, détachant son snowboard et descendant la pente à pied, toute penaude. Ses deux fautes lui laisseront un goût amer, elle ne connaîtra pas, une nouvelle fois, le bonheur de disputer une finale des Jeux. Cela demeure anecdotique mais suite aux prestations des autres concurrentes, elle a rétrogradé au 27eme rang.En revanche, les favorites de cette discipline technique ont répondu présent lors de ces qualifications.. La championne du monde en titre, la Néo-Zélandaise Zoi Sadowski-Synott, s'est pour sa part adjugée la meilleure note (86.75) au bénéfice d'un second run époustouflant. Enfin, la Canadienne Laurie Blouin (71.55, 7eme place), médaillée d'argent à Pyeonchang et la Finlandaise Enni Rukajarvi (78.83, 3eme place), médaillée de bronze quatre ans auparavant en Corée du Sud, seront également au rendez-vous.