Mathilde Gros voit son tournoi de vitesse individuelle prendre fin prématurément. Convaincante ce vendredi pour lancer cette épreuve, la pistarde française a été piégée par la Hongkongaise Wai Sze Lee, sacrée championne du monde de la discipline en 2019. Un huitième de finale qui a démarré par un faux-départ, la Tricolore ayant quitté la piste à l’entame du sprint. Contrainte d’ouvrir la voie lors de la deuxième tentative, Mathilde Gros a lancé son sprint de loin et s’est faite déborder dans la dernière ligne droite pour une défaite de 19 millièmes de seconde. Alors que la Hongkongaise affrontera la Britannique Katy Marchant pour un place dans le dernier carré, la Française devait prendre le meilleur sur la Russe Anastasiia Voinova et la Canadienne Lauriane Genest pour rejoindre une autre représentante du Canada, Kelsey Mitchell dans la partie haute du tableau. Mais, pour un millième de seconde, Mathilde Gros s’incline et voit ses Jeux Olympiques prendre fin avant l’heure.Après leur médaille de bronze en vitesse par équipes et un tournoi de vitesse individuelle sans résultat marquant, Rayan Helal et Sébastien Vigier ont une dernière chance de briller sur la piste du Vélodrome d’Izu. Pour le premier cité, tout s’est bien passé au premier tour du keirin. Dans une série relevée avec l’Allemand Maximilian Levy, le Trinidadien Kwesi Brown ou encore le Britannique Jason Kenny, le Tricolore s’est imposé pour dix millièmes de seconde face à l’Allemand, qui l’accompagne en quarts de finale. Sébastien Vigier, quant à lui, n’a pas connu la même réussite. Alors que le Malaisien Azizulhasni Awang et le Trinidadien Nicholas Paul ont pris les deux places qualificatives, le Français a pris la dernière place et devra passer par un repêchage.