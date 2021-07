Il ne faisait pas figure de favori car le parcours s’annonce très difficile autour du Mont Fuji. Mais c’est tout de même un grand nom du cyclisme qui doit renoncer à la course en ligne olympique, prévue le 24 juillet prochain, dès le lendemain de la cérémonie d’ouverture. Peter Sagan a en effet été contraint de déclarer forfait après avoir été opéré du genou, a annoncé ce mardi le Comité olympique slovaque : « Après avoir quitté le Tour de France, Peter Sagan a subi une opération à un genou à Monaco. L'infection n'a pas atteint la rotule, mais l'opération et les conséquences sur son état de santé empêchent (Sagan) de se rendre à Tokyo. » « Nous avons fait tout ce qu’on pouvait faire pendant le Tour mais même un traitement antibiotique n'a pas pu empêcher une infection, avait déclaré le médecin de l’équipe Bora-Hansgrohe lundi. La seule option était d'arrêter la course et de faire enlever chirurgicalement la bourse. Heureusement, ce n'était qu'une infection superficielle, et l'articulation du genou n'est pas du tout impliquée dans cela. L'opération s'est bien passée et je pense que Peter pourra recommencer avec un entraînement léger dans quelques jours. » Mais la blessure reste tout de même assez importante pour empêcher le Slovaque de se rendre à Tokyo.

Sagan de retour pour Paris-Roubaix ?

Le coureur de 31 ans avait terminé 34eme de la course en ligne lors de ses premiers Jeux Olympiques, à Londres en 2012, puis 35eme de l’épreuve de VTT à Rio en 2016. Il avait pris le départ de son dixième Tour de France le 26 juin dernier à Brest, mais avait été contraint de renoncer à prendre le départ de la 12eme étape jeudi dernier à Saint-Paul-Trois-Châteaux, après avoir été victime d’une chute en début de Tour, puis avoir heurté son guidon avec son genou au moment où la douleur liée à la chute se faisait moins intense. Vainqueur de quatre courses cette année et du maillot du classement par points du Giro, l’ancien triple champion du monde va désormais avoir pour objectif Paris-Roubaix, qui se tiendra le 3 octobre cette année. Ce sera, si son genou va bien, l’une de ses dernières courses sous le maillot de Bora-Hansgrohe avant son probable transfert chez TotalEnergies.