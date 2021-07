Cyclisme (H) : S'adapter, le credo de Thomas Voeckler pour former son équipe

🗻Au pied du Mont Fuji, le collectif Route aura à coeur de faire briller le drapeau tricolore ! #MissionTokyo pic.twitter.com/2sYCijlSMs

Priorité au contre-la-montre pour Cavagna

Thomas Voeckler a dû se creuser la tête. Restant sur un succès total à Imola avec le titre mondial pour Julian Alaphilippe, le sélectionneur national avait l’espoir de rééditer une telle performance sur les pentes du Mont Fuji lors des Jeux Olympiques de Tokyo. Or, en raison de la naissance de son premier enfant et de ses objectifs pour la deuxième moitié de la saison, le coureur de l’équipe Deceuninck-Quick Step a fait le choix de renoncer à la sélection. « Après le forfait de Julian Alaphilippe, le mot d'ordre, c'était ’s'adapter ‘ », a confié le sélectionneur national dans un entretien accordé au quotidien L’Equipe, qui ajoute que cela « s'est fait avec anticipation » avec la stratégie, le parcours et la forme des sélectionnés potentiels au cœur de la réflexion. Une sélection au sein de laquelle Thibaut Pinot n’a pas pris place après avoir manqué le Giro et le Tour de France. Ayant échangé « énormément » avec le coureur de l’équipe Groupama-FDJ et son entraîneur, qui est également son frère, Thomas Voeckler assure que Thibaut Pinot « est en bonne santé mais il est clair qu'il ne peut pas être opérationnel vu son début de saison ».Au final, cinq coureurs représenteront les couleurs françaises à Tokyo dont Rémi Cavagna. « Il doit sa sélection au contre-la-montre, a déclaré Thomas Voeckler au sujet du récent champion de France de la course en ligne. C'est le seul coureur français qui peut jouer dans la cour des très grands. » Ayant « la conviction qu'il peut jouer une médaille » et mis « dans les meilleures dispositions », le « TGV de Clermont » aura pour priorité le contre-la-montre prévu le 28 juillet. Toutefois, en amont du contre-la-montre, la course en ligne aura lieu le 24 juillet, soit moins d’une semaine après l’arrivée du Tour de France. A cette occasion, « Rémi Cavagna est capable de donner un sacré coup de main quand même ». Admettant avoir « une idée précise » en tête, Thomas Voeckler confirme que les rôles des cinq coureurs sélectionnés sont d’ores-et-déjà définis… mais seront différents des plans initiaux, bâtis autour de Julian Alaphilippe. « Des coureurs comme David Gaudu et Guillaume Martin auraient peut-être été là aux côtés de Julian, mais pas dans le même rôle qu’aujourd’hui, assure le sélectionneur national. Sur ce parcours, Julian leur est supérieur. Ils auront donc des ambitions qu'ils n'auraient pas eues si Julian avait été au départ. » Quant à claironner le nom du leader de cette équipe de France resserrée, c’est exclu par Thomas Voeckler surtout que « la suite du Tour peut effectivement (l)’amener à modifier le plan (qu’il a) en tête ».