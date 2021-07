Cyclisme (H) : Les Bleus autour de Cavagna, Gaudu et Martin

🗻Au pied du Mont Fuji, le collectif Route aura à coeur de faire briller le drapeau tricolore ! #MissionTokyo pic.twitter.com/2sYCijlSMs

Gaudu et Martin pourront compter sur Cosnefroy et Elissonde

Le suspense a pris fin. A trois semaines de la course en ligne des Jeux Olympiques de Tokyo, le sélectionneur national Thomas Voeckler a dévoilé sa liste de cinq coureurs qui feront le déplacement au Japon une semaine après l’arrivée du Tour de France 2021 sur les Champs-Elysées. Pour composer sa sélection, l’ancien porteur du maillot jaune a dû composer avec les absences choisies ou subies. En effet, avec sa récente paternité et ses objectifs de fin de saison dont la défense de son maillot arc-en-ciel, Julian Alaphilippe a préféré renoncer malgré un parcours exigeant taillé pour lui. De plus, alors que Romain Bardet a été retenu par l’équipe DSM, Thibaut Pinot n’est pas en mesure de s’aligner au départ des Jeux Olympiques en raison de douleurs persistantes au dos, qui l’avaient déjà privé du dernier Giro. Pour pallier ces absences, Thomas Voeckler a décidé de miser sur les coureurs en forme dont, notamment Rémi Cavagna.Le rouleur de l’équipe Deceuninck-Quick Step, récemment sacré champion de France sur route, sera au rendez-vous et sera la seule chance tricolore sur le contre-la-montre, avec beaucoup d’ambition. Le « TGV de Clermont » ne sera toutefois pas seul et, sur un parcours aux accents montagneux tracé sur les pentes du Mont Fuji et autour du circuit automobile du même nom, les grimpeurs auront leur carte à jouer. C’est pour cela que David Gaudu, vainqueur de deux étapes de montagne sur la Vuelta 2020, et Guillaume Martin, cheville ouvrière de l’équipe de France qui a mené Julian Alaphilippe au titre mondial à Imola et meilleur grimpeur du dernier Tour d’Espagne, seront également présent au départ de la course prévue le 26 juillet prochain. Pour compléter cette liste, Thomas Voeckler a décidé de faire confiance à Benoît Cosnefroy et Kenny Elissonde. Ces cinq coureurs rejoignent ainsi Juliette Labous, qui sera la seule cycliste française présente lors des Jeux Olympiques de Tokyo.