Cyclisme (F) : Van Vleuten titrée, Labous 9eme

Médaillée d'argent deux jours auparavant lors de la course en ligne féminine de ces Jeux Olympiques, Ammeniek Van Vleuten avait beaucoup fait rire. Au moment de franchir la ligne d'arrivée en solitaire, la Néerlandaise avait célébré sa fin de course comme une championne olympique qu'elle n'était pas car une candidate oubliée par l'ensemble du peloton, l'Autrichienne Anna Kiesenhofer, s'était déjà adjugé le titre olympique une minute et quinze seconde plus tôt. Ce mercredi, Ammeniek Van Vleuten n'a pas connu pareille mésaventure.

Un chrono canon, Labous loin derrière

Favorite de la course contre-la-montre, la Batave a bouclé le trajet de 22.1 kilomètres en 30:13:49 assumant totalement son statut. Elle a écrasé la concurrence, reléguant par exemple sa dauphine, la Suissesse Marlene Reusser, à près d'une minute (+56 secondes). La compatriote de Van Vleuten, Anna Van der Breggen, est quant à elle médaillée de bronze grâce au 3eme meilleur temps en registré à l'arrivée (+1:01.63). L'unique Française de cette épreuve, Juliette Labous, a obtenu le 9eme temps, loin derrière Van Vleuten avec un retard de +2:28.65.