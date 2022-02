Curling : Imbroglio autour de l’équipe mixte australienne

Ascenseur émotionnel pour l’équipe australienne de curling mixte ! Alors qu’ils avaient perdu leurs sept premiers matchs, Tahli Gill et Dean Hewitt ont appris dimanche matin qu’ils devaient rentrer chez eux, en raison d’un test positif au coronavirus. Mais ils ont finalement été autorisés à reprendre la compétition. La semaine passée, Tahli Gill avait été testée positive à son arrivée à Pékin, mais la délégation australienne avait expliqué qu’il s’agissait de traces du virus, qu’elle avait contracté le mois dernier au Canada. Testée deux fois négative ensuite, elle avait alors été autorisée à participer à la compétition. Mais dimanche matin, en raison de deux tests positifs, Tahli Gilm, et par conséquent son acolyte Dean Hewitt, ont été contraints de déclarer forfait. « Nous avons fait valoir que Tahli était à la fin du cycle d'infection, mais d'autres résultats positifs tôt ce matin ont mis fin à nos espoirs. Plutôt que de rester isolés, nous avons maintenant la possibilité de ramener Tahli et Dean chez eux. Ils ont été absolument magnifiques face à la difficulté. Quatre de leurs sept matchs se sont déroulés jusqu'au bout contre les meilleurs adversaires. Ce fut une campagne perturbée mais une campagne très courageuse. Nous sommes très fier d'eux », écrivait alors le Comité olympique australien.

L'Australie ne peut plus se qualifier

Mais dans l’après-midi pékinois, retournement de situation, les Australiens ont pu poursuivre leur compétition, grâce au protocole strict mis en place : « Le Comité olympique australien a reçu un e-mail du système de santé publique chinois l'informant que la paire pouvait continuer en vertu des dispositions sur les contacts étroits. Nous sommes ravis pour Tahli et Dean et je suis ravi que nos dirigeants aient continué à faire pression sur son cas, après avoir été informé que le duo ne pouvait plus concourir », a déclaré le chef de mission australien Geoff Lipshut. Voilà donc une bonne nouvelle pour l’équipe d’Australie même si, avec sept défaites au compteur, elle ne peut mathématiquement plus se qualifier pour les demi-finales.