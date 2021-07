"Le gouvernement a décidé de déclarer un quatrième état d'urgence à Tokyo et a communiqué sa décision" à la coalition au pouvoir dans le pays, a rapporté la chaîne de télévision publique NHK. L'état d'urgence sera en place jusqu'au 22 août, selon plusieurs médias, alors que les Jeux de Tokyo se tiennent du 23 juillet au 8 août. Selon l'agence Kyodo, qui cite un haut responsable gouvernemental, il est désormais probable que les JO se tiendront à huis clos.

Dès mars, les organisateurs avaient interdit la venue de spectateurs de l'étranger aux JO, un fait sans précédent dans l'histoire olympique. En juin, ils avaient autorisé la présence de spectateurs locaux, mais à 50% des capacités d'accueil de chaque site et dans une limite maximale de 10.000 personnes. Ils avaient récemment averti que l'option du huis clos restait envisagée, alors que la situation sanitaire au Japon se dégrade de nouveau.

Décisions imminentes

Tokyo et d'autres départements japonais étaient depuis fin juin dans un dispositif de "quasi-état d'urgence" qui devait initialement prendre fin ce dimanche. Ce dispositif actuel limite notamment les heures d'ouverture des bars et restaurants et fixe un plafond de 5.000 spectateurs pour de grands événements culturels et sportifs. Une décision sur les restrictions définitives pour le public aux JO doit être prise dans les prochains jours, dans la foulée d'une décision officielle du gouvernement sur l'état d'urgence, laquelle devrait être annoncée jeudi selon la NHK.

Le président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach, doit arriver jeudi à Tokyo. L'archipel a été relativement épargné comparé à beaucoup d'autres pays, avec quelque 14.800 morts officiellement recensés depuis le début de la pandémie, mais des experts ont prévenu que son système sanitaire pourrait être mis à rude épreuve avec les JO et l'accélération potentielle de la propagation de variants plus contagieux. Plus de 900 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés mercredi à Tokyo, un nouveau record local depuis la première quinzaine de mai. Quelque 11.000 sportifs de quelque 200 pays sont attendus aux JO de Tokyo, plombés par la crise sanitaire. Les Jeux avaient été reportés l'an dernier à cause de la pandémie et des mesures draconiennes ont été imposées par les organisateurs pour tous les participants.

Marathon à huis clos

Plus tôt mercredi, les autorités locales de Tokyo avaient annoncé l'annulation quasi-totale du relais de la flamme olympique sur la voie publique dans la capitale qui était prévu du 9 au 23 juillet, à cause des risques sanitaires. A la place, de petites cérémonies d'allumage de la flamme olympique seront organisées à différents endroits de la capitale et à huis clos. Depuis son départ en mars du département de Fukushima (nord-est), le relais de la flamme a été souvent organisé partiellement ou totalement à huis clos dans l'archipel nippon, dont il a parcouru les 47 départements.

Mardi, les organisateurs des JO ont aussi annoncé qu'ils demanderaient au public de "s'abstenir" d'assister au marathon olympique et aux épreuves de marche à Sapporo, sur l'île de Hokkaido dans le nord du Japon. Le quotidien japonais Asahi avait par ailleurs affirmé mardi que les spectateurs devraient être bannis de la cérémonie d'ouverture dans le nouveau stade olympique de Tokyo le 23 juillet. Les organisateurs chercheraient par ailleurs à limiter le nombre d'invités officiels pour cet événement à "quelques centaines", toujours selon ce quotidien. Un tirage au sort pour invalider de nombreux billets pour les JO détenus par des résidents au Japon a été reporté en début de semaine à samedi, dans l'attente des restrictions actualisées envers les spectateurs.