Coronavirus : Les JO de Tokyo cet été, Kevin Mayer se montre pessimiste

Etre sacré champion olympique cet été à Tokyo, Kevin Mayer n’y croit pas. Non pas que le recordman du monde du décathlon doute de son niveau de performance, mais le natif d’Argenteuil doute de la tenue même des épreuves dans la capitale japonaise à partir du 24 juillet prochain en raison de la crise sanitaire mondiale liée du Covid-19. « Je suis assez pessimiste. Je pense que les Jeux seront reportés. Je ne pense pas qu'ils seront annulés, a confié Kevin Mayer dans un entretien accordé à RMC ce dimanche. A un moment donné, il faut avoir des priorités. Il faut oublier ces pensées individualistes, avancer avec le groupe et essayer que tout le monde s'en sorte. Je suis un peu en retrait, je ne sais pas encore s'il faut qu'on abandonne totalement les Jeux. » Mais, malgré tout, le troisième homme à avoir dépassé la barre des 9000 points sur un décathlon continue sa préparation comme si les JO allaient avoir lieu à la date prévue. « Je garde le moral, je continue à m'entraîner à fond. Il n'y a plus d'accès à la musculation mais j'ai la chance d'avoir un préparateur physique inventif, ajoute le Francilien. Sur la préparation, cela ne va pas être très grave, même si ce ne sera pas trop pratique pour l'athlétisme. »

Mayer : « Un peu d’irresponsabilité en France »



A l’occasion de cet entretien, Kevin Mayer n’a pas hésité à déborder du cadre de l’athlétisme. Le décathlonien est revenu sur la crise que traverse, notamment, la France face à la propagation du Covid-19 et notamment sur la réaction de la population face à cette menace. « Honnêtement, quand on voit l'Italie et les Français qui font des choses comme aller manifester, alors qu'on leur dit de ne pas être en groupe… Je suis un peu pessimiste, ajoute le sociétaire du club de Montpellier. En Chine, on leur a demandé de se confiner, ils se sont confinés et ça va de mieux en mieux. » N’ayant pas sa langue dans sa poche, Kevin Mayer a vertement critiqué l’état d’esprit des Français face à cette crise majeure. « Ici, on leur dit de faire attention de ne pas être en groupe, ils disent 'moi je m'en fous, ça ne me concerne pas'. Cet esprit individualiste me gêne un peu. Je trouve qu’il y a un peu d’irresponsabilité en France, confie Kevin Mayer. Ça peut devenir beaucoup plus grave. Le sport, tous nos petits loisirs, c'est bien beau mais on parle de santé, de crise internationale. Un peu plus de maturité serait bienvenue. » Un message qui risque de faire parler.