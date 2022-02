Combiné nordique (Tremplin normal) : Baud proche du Top 10 en saut à skis, Yamamoto partira devant

Ryota Yamamoto va ouvrir la voie en ski de fond. Le Japonais, onzième du classement de la Coupe du Monde de combiné nordique, a réalisé la meilleure performance lors du saut à skis disputé sur le tremplin normal. Avec une distance de 108,0m, la meilleure du concours, et un score de 133 points, il s’élancera pour les dix kilomètres en ski de fond avec une avance de 38 secondes sur l’Autrichien Lukas Greiderer, qui n’a pu faire mieux que 123,4 points. Ce dernier n’aura que quelques secondes d’avance sur les Allemands Julian Schmid et Johannes Rydzek. Leader de la Coupe du Monde, Johannes Lamparter pourrait profiter de l’absence de Jarl Magnus Riiber, qui a déclaré forfait après avoir contracté le coronavirus en amont des Jeux Olympiques d’hiver, pour tenter d’aller chercher le titre olympique. Toutefois, l’Autrichien devra se démener car il s’élancera avec un peu plus d’une minute de retard sur Ryota Yamamoto.

Baud, principale satisfaction tricolore

JEUX D'HIVER DE PEKIN - COMBINE NORDIQUE / TREMPLIN NORMAL - 10KM

Classement de l’épreuve de saut à skis - Mercredi 9 février 2022

Matteo Baud a apporté un sourire à la délégation tricolore, qui a fait le déplacement en Chine sans grande ambition. Avec un saut à 97,5m, le natif de Pontarlier a cumulé un total de 11,3 points. Longtemps en tête du concours, il a finalement pris la 12eme place et s’élancera avec un retard légèrement inférieur à la minute et demie, soit une quarantaine de secondes par rapport au podium. Laurent Muhlethaler, qui s’est reposé à 94,0m pour la 21eme place, prendra le départ un peu plus de deux minutes après Ryota Yamamoto quand Gaël Blondeau, 30eme du concours, devra attendre une quarantaine de secondes de plus pour démarrer sa course de ski de fond. Sur les quatre Tricolores engagés, seuls trois prendront part à la deuxième épreuve. Antoine Gérard a, en effet été disqualifié en raison d’une combinaison qui était partiellement décousue. L’objectif des Bleus sera de bien figurer à l’issue du ski de fond quand la lutte pour le titre olympique promet d’être intense.Lukas Greiderer (AUT) 123,4 (+38’’)Julian Schmid (ALL) 123,1 (+40’’)Johannes Rydzek (ALL) 122,2 (+43’’)Johannes Lamparter (AUT) 116,9 (+1’04’’)Sora Yachi (JAP) 116,9 (+1’04’’)Franz-Josef Rehrl (AUT) 115,8 (+1’09’’)Ilkka Herola (FIN) 115,7 (+1’09’’)Joergen Graabak (NOR) 114,1 (+1’16’’)Akito Watabe (JAP) 114,1 (+1’16’’)Matteo Baud (FRA) 110,8 (+1’29’’)Laurent Muhlethaler (FRA) 102,4 (+2’02’’)Gaël Blondeau (FRA) 91,3 (+2’47’’)