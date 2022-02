Statut quo pour les Bleus. Déjà cinquième après le saut à skis, premier acte du combiné nordique par équipes ce jeudi, l'équipe de France a conservé cette cinquième place, à l'issue de l'épreuve de skis de fond, un peu plus tard dans la journée à l'heure de Paris. Les Français s'étaient élancés avec une minute et 27 secondes de retard sur l'Autriche, alors en tête du classement provisoire. Gaël Blondeau, premier relayeur des Bleus, a grappillé tout de suite quelques secondes par rapport à la tête, tandis que la Norvège, comme deux jours plus tôt, sur le relais masculin en biathlon semblait avoir perdu toute chance de l'emporter. Au même titre que Blondeau, Matteo Baud, deuxième de nos relayeurs à s'élancer, a tenté de se mettre au diapason de son prédécesseur. Notre représentant a surtout limité la casse et maintenu l'équipe de France en cinquième position.

La Norvège revient de loin

Devant, dans le même temps, un énorme Jens Luras Oftebro avait permis aux Norvégiens de réussir l'inimaginable un peu plus tôt encore en prenant la tête, avec dix secondes d'avance sur leurs concurrents. Avant de passer le relais à Laurent Muhlethaler, Antoine Gérard a souffert bien davantage. Le relais français terminé néanmoins à sa position de départ et n'a pas à rougir de sa prestation. Quant aux Norvégiens d'un Jörgen Graabak une nouvelle fois phénoménal (il avait décroché l'or sur le combiné individuel déjà), ils décrochent un nouveau titre olympique et confortent ainsi leur première place au sommet du tableau des médailles, avec désormais 29 médailles, dont 14 en or. La France, de son côté, reste dixième.



JEUX D'HIVER DE PEKIN / COMBINE NORDIQUE

Classement final (après le ski de fond) - Jeudi 17 février 2022

1- Norvège en 50'45”1

2- Allemagne à 54”9

3- Japon à 55”2

4- Autriche à 59”6

5- France (Blondeau, Baud, Gérard, Muhlethaler) à 2'15”

...



Si vous aviez raté le saut à skis...



Depuis la retraite de Jason Lamy-Chappuis, la France est à la peine en combiné nordique et n'ambitionne pas, a priori, de remporter de médailles à Pékin. Matteo Baud a terminé 18eme sur le tremplin normal et Antoine Gérard 14eme sur le grand tremplin, et cela semble assez difficile de viser une médaille par équipes. Néanmoins, la France occupe la cinquième place à l'issue du saut (HS140) ce jeudi matin, avant l'épreuve de ski de fond (4x5km) qui débutera à midi heure de Paris. Matteo Baud, Gaël Blondeau, Antoine Gérard et Laurent Muhlethaler représentaient les couleurs tricolores, et ils ont signé des performances différentes. Grand espoir de la discipline à seulement 21 ans, Baud a sauté à 130 mètres et obtenu 114,9 points. Muhlethaler (24 ans) a quant à lui sauté à 127 mètres et obtenu 110,5 points. Gérard (26 ans) a sauté à 125,5 mètres et a reçu 103,2 points. En revanche, Gaël Blondeau (21 ans) s’est un peu raté, avec un saut mesuré à 111 mètres et un score de 81,4. Avec un total de 410 points, la France occupe donc le cinquième rang après le saut, mais le trou semble fait avec le quatuor de tête. En effet, l’Autriche, la Norvège, l’Allemagne et le Japon, qui ont terminé aux quatre premiers rangs, ne s’élanceront qu’avec douze secondes d’écart et devraient se regrouper rapidement, tandis que la France pourrait se retrouver avec la République tchèque et les Etats-Unis, qui partiront 9 et 21 secondes derrière elle, à la lutte pour les places d'honneur.



Avec A.S



JEUX D'HIVER DE PEKIN / COMBINE NORDIQUE

Classement après le saut de l'épreuve par équipes - Jeudi 17 février 2022

1- Autriche : 475,4 points

2- Norvège : 469,4 points (8 secondes de retard sur l'Autriche lors de l'épreuve de ski de fond)

3- Allemagne : 467 points (11 secondes)

4- Japon : 466,6 points (12 secondes)

5- France : 410 points (1'27 de retard)

...