Combiné nordique : Doublé norvégien, Gérard 14eme

Journée de rêve pour la Norvège. Quelques heures après avoir ajouté une nouvelle médaille d'or à son compteur, grâce à Johannes Boe et sa bande sur le biathlon (relais masculin), les Norvégiens ont fait encore mieux en plaçant deux de leurs représentants aux deux premières places, sur le combiné nordique. A l'issue d'un 10km assez époustouflant en ski de fond, seconde épreuve de cette compétition qui débute traditionnellement par le saut à ski du grand tremplin, Joergen Graabak a ainsi coiffé au poteau son compatriote Jens Luraas Oftebro sur la ligne d'arrivée pour s'offrir la médaille d'or, tandis qu'Oftebro pourra se consoler avec l'argent. Le premier a devancé le premier de quatre dixièmes à l'issue d'un finish de toute beauté, tandis que le Japonais Akito Watabe, qui n'a pas démérité lui non plus lors de cette étape finale, termine troisième (médaille de bronze), à six dixièmes du vainqueur. Grosse déception en revanche pour un autre Norvégien Jarl Magnus Riiber.

Gérard dans le Top 15

Riiber, finalement présent alors qu'un test positif au Covid-19 l'avait privé du combiné sur petit tremplin, avait en effet dominé le concours de saut, un peu plus tôt, avec un bond à 142 mètres qui lui avait permis de s'élancer en tête avec 44 secondes d'avance. Cela n'a pas suffi au leader provisoire, qui s'est même écroulé en fin de course et doit se contenter à l'arrivée de la huitième place du classement. Antoine Gérard, premier Français, termine 14eme. Le Tricolore occupait uniquement la 18eme place après le saut, deux rangs derrière un autre de nos représentants Matteo Baud. La performance sur les skis de Gérard lui a donné le droit de terminer devant son compatriote (21eme) et de finir dans le Top 15. Egalement en lice, Laurent Muhlethaler et Gaël Blondeau terminent respectivement en 26eme et 40eme position. Fabrice Guy et Sylvain Guillaume, nos deux héros des Jeux d'Albertville en 1992 dans la discipline (doublé avec l'or pour le premier), peuvent continuer de dormir tranquille.