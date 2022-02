Combiné alpin : Alexis Pinturault éliminé en slalom

Trente-quatre ans après son père Hubert, sacré dans la même épreuve en 1988, Strolz a parfaitement exploité son 4e chrono en descente pour s'imposer à 29 ans dès ses débuts olympiques, quelques semaines après sa première victoire en Coupe du monde dans le slalom d'Adelboden en Suisse. L'exploit est tout aussi impressionnant pour Kilde, N°1 mondial de la descente et du super-G, qui n'avait pas disputé de slalom depuis deux ans et a décidé au dernier moment de s'aligner en combiné, après avoir décroché mardi le bronze du super-G.

Alexis Pinturault, détenteur du gros globe, vice-champion olympique et vice-champion du monde en titre du combiné, abandonne en revanche sa principale chance de titre à Pékin, après avoir fini 11e du super-G. Onzième chrono de la descente, où il a été déséquilibré à l'abord du dernier tronçon, le Français a pris tous les risques en slalom mais est parti à la faute à mi-parcours du tracé dessiné par son entraîneur.

Il sort d'un hiver difficile où il n'a remporté aucune course de Coupe du monde, abandonné ses prétentions au classement général comme en géant - sa discipline de prédilection -, et a été éliminé dans quatre des six slaloms disputés. Le skieur de Courchevel disputera encore le géant dimanche, face au grandissime favori suisse Marco Odermatt, puis le slalom mercredi 16 février.