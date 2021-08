🇫🇷 En canoë sprint, Adrien Bart remporte sa demi-finale du C1 1000m ! Direction la finale à 4h53 (UTC+2) 🔥#AllezLesBleus #Tokyo2020

— Equipe France (@EquipeFRA) August 7, 2021

Le K4 500m féminin échoue pour 32 millièmes !

Adrien Bart peut espérer aller chercher une médaille sur le C1 1000m. En demi-finale de la distance, le Français n’a pas tremblé pour s’imposer et valider son billet pour la course au podium. Alors que le Chinois Hao Liu a pris le meilleur départ pour s’installer en tête après 250 mètres de course, Adrien Bart a lissé son effort pour revenir progressivement. Pointé à un peu plus d’une seconde à mi-distance, le médaillé de bronze sur la distance lors des championnats du monde 2019 a vu Hao Liu baisser de rythme et lui céder la victoire lors de cette demi-finale pour 170 millièmes de seconde. Le Tchèque Martin Fuksa et le Cubain Fernando Jorge Enriquez complètent le Top 4, qui se qualifie pour la finale A, qui sera disputée en fin de programme lors de cette dernière journée des épreuves de canoë-kayak en ligne.Manon Hostens, Vanina Paoletti, Sarah Guyot et Léa Jamelot avaient une belle chance de se hisser en finale du K4 500m… mais ça ne passe pas pour une marge infime face à l’Australie ! Alors que les Hongroises, qui ont pris un départ très prudent avec la cinquième et dernière place à mi-distance ont terminé très fort pour s’imposer devant les Biélorusse et l’Allemagne, le duel a été intense entre l’Australie et l’embarcation tricolore. Quatrième après 250 mètres de course, les Bleues ont cédé du terrain dans les dernières mètres et échouent à la cinquième place. En effet, les Australiennes ont arraché la quatrième et dernière place qualificative pour la finale pour 32 millièmes de seconde seulement. Les Tricolores auront une occasion de terminer sur une bonne note lors de la finale B.