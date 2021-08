Après le slalom en première semaine, qui n'ont pas permis à la délégation française de ramener de médailles, le canoë-kayak passe en mode sprint à Tokyo avec les épreuves en ligne. Des épreuves disputées sur le Canal de la forêt de la Mer qui ont démarré par les séries du K1 200m féminin, dont les deux premières s’assurent une place en demi-finale avec le reste des engagées contraintes de passer par un tour de repêchage, ou quarts de finale. Engagée dans la deuxième série, Léa Jamelot ne s’est pas remise d’un départ compliqué et ne prend que la sixième place à plus de deux secondes de la Hongroise Dora Lucz. Pour sa part, Vanina Paoletti manque la qualification directe pour les demi-finales pour un peu moins de trois dixièmes de seconde. Engagée dans la quatrième série, la Tricolore a pris la troisième place derrière la Chinoise Mengdie Yin et la Portugaise Teresa Portela. Les deux membres de l’équipe de France devront ainsi retrouver le bassin en milieu de matinée pour essayer d’arracher leur place en demi-finale.

Hubert et Burger recalés en K1 1000m, Hostens et Guyot assurent en K2 500m

Les séries du K1 1000m masculin ont tout d’abord vu Etienne Hubert se résigner à devoir passer par un quart de finale. Le médaillé de bronze en K2 1000m lors des Mondiaux 2019 s’est accroché pour espérer prendre une des deux premières places mais termine quatrième de sa série à quasiment six secondes du Hongrois Balint Kopasz. Guillaume Burger n’a pas connu plus de réussite lors de sa course. S’il s’est placé dans le trio de tête après 250m, le Tricolore a finalement pris la quatrième place à quasiment treize secondes du Portugais Fernando Pimenta. A l’image du duo tricolore engagé en K1 200m, les deux Français devront disputer un quart de finale dans la suite de la matinée pour espérer arracher une place en demi-finales. Mais, après cette entame de journée compliquée, le clan tricolore a pu compter sur le duo formé de Manon Hostens et Sarah Guyot. Les Tricolores ont pris la deuxième place de leur série du K2 500m à un peu moins d’une seconde des Polonaises Karolina Naja et Anna Pulawska. Une performance qui leur permet de passer directement en demi-finales de la distance.